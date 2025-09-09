EN
EN
Политика

СМИ связали усиление атак на Украину с переговорами Путина и Трампа

17:07

Американская газета The New York Times провела анализ, в ходе которого выяснилось, что российская армия усиливала удары по Украине после пяти из шести созвонов Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом с февраля по июль этого года.

Издание называет российские удары часто приуроченными к каким-либо геополитическим событиям. Аналитики утверждают, что цель таких ударов — укрепление переговорной позиции Москвы, которую Кремль может себе позволить, пока США не ввели новые санкции.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

«Это явный признак того, что Путин испытывает мир», — заявил президент Украины Владимир Зеленский после того, как российская баллистическая ракета попала в здание Кабинета министров в минувшее воскресенье. Это произошло через три дня после саммита «Коалиции желающих» в Париже. По словам Зеленского, целью удара было проверить, отреагируют ли на это другие страны или «смирятся с этим».

«Каждая российская атака — это осознанный выбор и послание: Россия не хочет мира», — заявила Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза.

По мнению экспертов из Института изучения войны, Россия запускает большее количество ракет и беспилотников до и после созвонов Путина и Трампа, а также очных переговоров, поскольку Кремль, вероятно, видит в таких атаках «дипломатическую сигнальную роль», несмотря на гибель мирных жителей.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

В качестве примера The New York Times привела удар на следующий день после очередного разговора Путина и Трампа 3 июля, когда Россия запустила 550 беспилотников и ракет. Это число, отмечает издание, значительно превысило средний показатель в 118 боеприпасов, которые Россия ежедневно запускала в первые шесть месяцев этого года.

Кроме того, перед началом последних переговоров военные аналитики предупреждали, что они могут привести к более кровопролитной фазе войны. Эксперты утверждали, что обе армии могут усилить борьбу за свои позиции до того, как линии фронта будут заморожены, а власти обеих стран могут попытаться получить дополнительные рычаги влияния за столом переговоров.

