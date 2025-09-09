СМИ связали усиление атак на Украину с переговорами Путина и Трампа

Американская газета The New York Times провела анализ, в ходе которого выяснилось, что российская армия усиливала удары по Украине после пяти из шести созвонов Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом с февраля по июль этого года.

Издание называет российские удары часто приуроченными к каким-либо геополитическим событиям. Аналитики утверждают, что цель таких ударов — укрепление переговорной позиции Москвы, которую Кремль может себе позволить, пока США не ввели новые санкции.

«Это явный признак того, что Путин испытывает мир», — заявил президент Украины Владимир Зеленский после того, как российская баллистическая ракета попала в здание Кабинета министров в минувшее воскресенье. Это произошло через три дня после саммита «Коалиции желающих» в Париже. По словам Зеленского, целью удара было проверить, отреагируют ли на это другие страны или «смирятся с этим».

«Каждая российская атака — это осознанный выбор и послание: Россия не хочет мира», — заявила Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза.

По мнению экспертов из Института изучения войны, Россия запускает большее количество ракет и беспилотников до и после созвонов Путина и Трампа, а также очных переговоров, поскольку Кремль, вероятно, видит в таких атаках «дипломатическую сигнальную роль», несмотря на гибель мирных жителей.

В качестве примера The New York Times привела удар на следующий день после очередного разговора Путина и Трампа 3 июля, когда Россия запустила 550 беспилотников и ракет. Это число, отмечает издание, значительно превысило средний показатель в 118 боеприпасов, которые Россия ежедневно запускала в первые шесть месяцев этого года.

Кроме того, перед началом последних переговоров военные аналитики предупреждали, что они могут привести к более кровопролитной фазе войны. Эксперты утверждали, что обе армии могут усилить борьбу за свои позиции до того, как линии фронта будут заморожены, а власти обеих стран могут попытаться получить дополнительные рычаги влияния за столом переговоров.

