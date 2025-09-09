Удары России по ядерной лаборатории в Харькове могут привести к радиационной аварии

В Харькове лаборатория с экспериментальной установкой «Источник нейтронов», содержащей обогащенный уран, не менее 74 раз попадала под российские обстрелы. Об этом сообщает The New York Times. По данным издания, в случае разрушения установки радиоактивное заражение может затронуть значительную часть города.

В публикации речь идет об установке, находящейся на территории Харьковского физико-технического института примерно в 20 километрах от линии фронта. Это крупнейший ядерный научный центр Украины, участвовавший в создании первых советских атомных бомб, уточняет издание. В 2010 году институт прекратил работу с оружейным ураном и вывез свои запасы в Россию под давлением США, однако в нем до сих пор хранятся опасные материалы, включая топливо для «Источника нейтронов».

По данным NYT, устройство состоит из ядра размером с автобус и 27-метрового ускорителя частиц. США частично финансировали его строительство в обмен на отказ Украины от оружейного урана. Здание, где размещена установка, не рассчитано на удары с воздуха или артиллерийский огонь, что делает его особенно уязвимым.

Украинские власти заявляют, что многочисленные повреждения не могут быть случайностью. Пятерым российским офицерам они предъявили обвинения в целенаправленном обстреле объекта. В обвинительном заключении сказано, что прямое попадание могло бы привести к заражению территории, где живут более 600 тысяч человек. Прокуратура квалифицировала действия военных как «экоцид», т.е. умышленное нанесение ущерба окружающей среде и создание угрозы жизни и здоровью людей, говорится в материале.

NYT отмечает, что угроза ядерной катастрофы в Украине не ограничивается Харьковом. В феврале 2025 года российский дрон повредил стальную оболочку над руинами четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Ранее Запорожская атомная станция неоднократно подвергалась обстрелам, а после разрушения дамбы в 2023 году лишилась основного источника охлаждения.

Несмотря на риски, ученые в Харькове продолжают работу. Эксперименты с «Источником нейтронов» остановлены и установка переведена в режим консервации, но в других лабораториях института продолжаются исследования в области термоядерной энергии. «Они бьют по нам, а мы встаем и возвращаемся к работе», — заявил журналистам исполняющий обязанности директора Института Николай Азаренков.