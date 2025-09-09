EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Удары России по ядерной лаборатории в Харькове могут привести к радиационной аварии

2 минуты чтения 17:55

В Харькове лаборатория с экспериментальной установкой «Источник нейтронов», содержащей обогащенный уран, не менее 74 раз попадала под российские обстрелы. Об этом сообщает The New York Times. По данным издания, в случае разрушения установки радиоактивное заражение может затронуть значительную часть города.

В публикации речь идет об установке, находящейся на территории Харьковского физико-технического института примерно в 20 километрах от линии фронта. Это крупнейший ядерный научный центр Украины, участвовавший в создании первых советских атомных бомб, уточняет издание. В 2010 году институт прекратил работу с оружейным ураном и вывез свои запасы в Россию под давлением США, однако в нем до сих пор хранятся опасные материалы, включая топливо для «Источника нейтронов».

Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
Мир7 минут чтения

По данным NYT, устройство состоит из ядра размером с автобус и 27-метрового ускорителя частиц. США частично финансировали его строительство в обмен на отказ Украины от оружейного урана. Здание, где размещена установка, не рассчитано на удары с воздуха или артиллерийский огонь, что делает его особенно уязвимым.

Украинские власти заявляют, что многочисленные повреждения не могут быть случайностью. Пятерым российским офицерам они предъявили обвинения в целенаправленном обстреле объекта. В обвинительном заключении сказано, что прямое попадание могло бы привести к заражению территории, где живут более 600 тысяч человек. Прокуратура квалифицировала действия военных как «экоцид», т.е. умышленное нанесение ущерба окружающей среде и создание угрозы жизни и здоровью людей, говорится в материале.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

NYT отмечает, что угроза ядерной катастрофы в Украине не ограничивается Харьковом. В феврале 2025 года российский дрон повредил стальную оболочку над руинами четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Ранее Запорожская атомная станция неоднократно подвергалась обстрелам, а после разрушения дамбы в 2023 году лишилась основного источника охлаждения.

Несмотря на риски, ученые в Харькове продолжают работу. Эксперименты с «Источником нейтронов» остановлены и установка переведена в режим консервации, но в других лабораториях института продолжаются исследования в области термоядерной энергии. «Они бьют по нам, а мы встаем и возвращаемся к работе», — заявил журналистам исполняющий обязанности директора Института Николай Азаренков.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем