Общество

Россияне назвали «самые сексуальные» профессии

2 минуты чтения 19:41 | Обновлено: 19:42

Россияне считают наиболее сексуально привлекательными представителей креативных, социальных и юридических профессий. Об этом сообщает телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» со ссылкой на опрос, который провели дейтинг-сервис Twinby и соцсеть для нетворкинга от HeadHunter «Сетка».

Каждый четвертый участник опроса (25,6%) заявил, что ему больше всего нравятся представители креативных специальностей, таких как дизайн, маркетинг, журналистика и медиа, искусство, реклама и смежные направления.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

Почти такую же долю россиян (25,4%) привлекают люди с социальными профессиями: врачи, учителя и ученые. На третьем месте оказались специалисты в области права (13,3%). Участники исследования подчеркнули, что юристы внушают чувство стабильности и защищенности.

Также респонденты рассказали, что бы их оттолкнуло в профессиональной деятельности партнера. Четырем из пяти опрошенных не понравится, если у человека будет работа, связанная с риском или незаконной деятельностью, 71% считают «красным флагом» занятость с нестабильным доходом, а 46,5% — публичные профессии, например шоу-бизнес и блоггинг.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

Больше половины участников опроса (56%) скептически относятся к партнерам, которые «вечно на работе». При этом 62% мужчин хорошо относятся к высокой занятости, а 68% женщин считают более важным совместное времяпрепровождение. Молодые россияне более терпимы к переработкам партнера, а люди более старшего возраста и имеющие опыт отношений предпочитают баланс между работой и отношениями.

Более взрослые пользователи сайтов знакомств считают важным показателем серьезности намерений, когда человек указывает в анкете профессию. При этом молодежь относится к этой детали нейтрально. В целом 69% опрошенных начинают больше доверять собеседнику, когда видят у него в профиле его специальность.

