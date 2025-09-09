Подозреваемая в убийстве двоих детей и хранении их останков в чемоданах женщина предстала перед судом

Резонансный судебный процесс над 44-летней Хакён Ли, обвиняемой в убийстве своих детей, стартовал в Новой Зеландии. В 2022 году чемоданы с останками детей случайно нашли люди, которые выкупили на аукционе имущество с заброшенного склада, сообщает Би-би-си.

На слушаниях прокуратура впервые представила токсикологические данные, согласно которым в телах восьмилетней Юны Чо и шестилетнего Мину Чо были обнаружены следы антидепрессанта нортриптилина. Этот препарат назначили самой Ли еще в 2017 году — после того, как ее мужу поставили диагноз «рак». Нортриптилин не предназначен для детей, а его передозировка может привести к сонливости, судорогам и смерти, уточняет издание.

По версии обвинения, Ли убила детей, завернула их тела в пакеты, спрятала в чемоданы и оставила в арендованном складе. Месяц спустя женщина сменила имя и улетела бизнес-классом в Сеул. В сентябре 2022 года ее задержали в Южной Корее после объявления в международный розыск Интерпола, а в ноябре того же года экстрадировали в Новую Зеландию.

Следствие также представило детали, предшествовавшие трагедии. Вскоре после того как муж Ли заболел, она говорила близким, что умрет вместе с детьми, если умрет он. В переписке с мужем она писала, что «уйдет из жизни вместе с детьми», а позже признавалась подруге, что хотела бы погибнуть в авиакатастрофе вместе с ними.

По информации Би-би-си, сама Ли во время заседания признала, что именно ее действия привели к гибели детей. Она также подтвердила, что спрятала тела в чемоданах, однако вину в убийстве женщина отрицает. По словам ее адвокатов, Ли находилась в трудном психологическом состоянии после смерти мужа и ошиблась с дозировкой антидепрессанта, который принимала вместе с детьми. «Она убила своих детей, но не виновна в убийстве по причине невменяемости», — утверждает защита.

Судья подчеркнул, что ключевым вопросом станет определение психического состояния Ли на момент гибели детей. Процесс, как ожидается, продлится до четырех недель.