Зумеры и миллениалы чаще других обманывают страховые компании

Согласно новому исследованию Университета Джорджии, люди в возрасте до 34 лет — поколение Z и молодые миллениалы — чаще других поколений обманывают страховые компании, причем иногда они не осознают, что их действия противозаконны. Об этом сообщает Newsweek.

«У многих людей, особенно молодежи, сложились враждебные отношения со страховыми компаниями», — заявила Бренда Кад, ведущий автор исследования. По ее словам, ощущение того, что людям нужно сопротивляться чему-либо, подталкивает их к совершению «действий, к которым они бы не стали прибегать в иной ситуации», особенно если бы они знали, что эти действия незаконны.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию» Криминал 16 минут чтения

Как пишет издание, зумеры и миллениалы могут указывать в страховой заявке повреждения, появившиеся до аварий или несчастных случаев, или называть адрес родителей вместо фактического места парковки автомобиля, чтобы уменьшить размер страховых взносов.

Также молодежь может помогать поставщикам медицинских услуг выставлять счета страховщикам за услуги, которые они на самом деле не оказывали, умалчивать о состоянии здоровья или предыдущих инцидентах ради более дешевого страхования и завышать стоимость имущества в случае его кражи.

При этом опрос показал, что двое из пяти респондентов в возрасте от 25 до 34 лет спокойно относятся к подобным мошенническим действиям. Многие зумеры и миллениалы охарактеризовали их как умные способы сэкономить деньги или помочь друзьям в трудной ситуации. В то же время среди респондентов в возрасте 55 лет и старше только 5% сочли страховое мошенничество допустимым.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится Общество 9 минут чтения

Причинами такого различия эксперты назвали сочетание широко доступных новых технологий, макроэкономических сдвигов и изменений в работе самой страховой отрасли. Однако представители разных поколений сошлись в вопросе общей неприязни к страховщикам.

