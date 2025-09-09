EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Зумеры и миллениалы чаще других обманывают страховые компании

2 минуты чтения 18:57

Согласно новому исследованию Университета Джорджии, люди в возрасте до 34 лет — поколение Z и молодые миллениалы — чаще других поколений обманывают страховые компании, причем иногда они не осознают, что их действия противозаконны. Об этом сообщает Newsweek.

«У многих людей, особенно молодежи, сложились враждебные отношения со страховыми компаниями», — заявила Бренда Кад, ведущий автор исследования. По ее словам, ощущение того, что людям нужно сопротивляться чему-либо, подталкивает их к совершению «действий, к которым они бы не стали прибегать в иной ситуации», особенно если бы они знали, что эти действия незаконны.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

Как пишет издание, зумеры и миллениалы могут указывать в страховой заявке повреждения, появившиеся до аварий или несчастных случаев, или называть адрес родителей вместо фактического места парковки автомобиля, чтобы уменьшить размер страховых взносов. 

Также молодежь может помогать поставщикам медицинских услуг выставлять счета страховщикам за услуги, которые они на самом деле не оказывали, умалчивать о состоянии здоровья или предыдущих инцидентах ради более дешевого страхования и завышать стоимость имущества в случае его кражи.

При этом опрос показал, что двое из пяти респондентов в возрасте от 25 до 34 лет спокойно относятся к подобным мошенническим действиям. Многие зумеры и миллениалы охарактеризовали их как умные способы сэкономить деньги или помочь друзьям в трудной ситуации. В то же время среди респондентов в возрасте 55 лет и старше только 5% сочли страховое мошенничество допустимым.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

Причинами такого различия эксперты назвали сочетание широко доступных новых технологий, макроэкономических сдвигов и изменений в работе самой страховой отрасли. Однако представители разных поколений сошлись в вопросе общей неприязни к страховщикам. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем