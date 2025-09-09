Нефтяные компании «затягивают пояса» из-за прогнозов по ценам на нефть

В крупнейших мировых нефтяных компаниях начались массовые увольнения персонала. Как пишет Financial Times, из-за низких цен на нефть и пессимистичных прогнозов нефтяные гиганты вынуждены также сокращать расходы и инвестиции. Издание называет темпы обвала рынка рекордными со времен начала пандемии ковида.

По данным издания, среди крупных игроков нефтяного рынка, решивших сократить штат, оказались, в частности, британская BP и американская Chevron. Так, первая в начале августа объявила о планах уволить не менее 15% 40-тысячного штата компании, а вторая — еще в мае анонсировала увольнение 20% своего персонала по всему миру.

Как отмечает FT, ситуация на нефтяном рынке заставила принимать меры и государственные нефтяные компании. Так, саудовская Saudi Aramco продала за 10 миллиардов долларов долю в трубопроводной сети, объяснив это необходимостью привлечения капитала для диверсификации экономики, а малайзийская Petronas уволила пять тысяч своих сотрудников.

Больше других в сложившейся ситуации, как утверждает FT, пострадала американская сланцевая промышленность. Там о массовых увольнениях, начиная с ноября текущего года, предупредила компания ConocoPhillips. Как сообщается, под сокращения могут попасть 25% сотрудников.

Эти меры, как пишет FT, связаны с прогнозами аналитиков, согласно которым цена на нефть не только упадет с текущих 66 до 60 долларов за баррель, но и останется на этом уровне «до нескольких лет». Аналитики также сообщают, что расходы на мировую добычу нефти и газа в текущем году могут снизиться на 4,3% и составить 341,9 миллиарда долларов.

Тем временем, как отмечает Reuters, цена на нефть марки Brent выросла в первые дни сентября, а ноябрьские фьючерсы торговались по 69 долларов за баррель. Снижения цены ждали на фоне решения стран ОПЕК+ об увеличении максимально разрешенного уровня добычи нефти на октябрь. Однако, повышение квот оказалось не таким большим, как полагали аналитики, .