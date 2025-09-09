EN
Названы крупнейшие источники утечек данных россиян

2 минуты чтения 00:34

Евгений Антипов, которого журналисты называют одним из создателей телеграм-бота «Глаз бога», рассказал о крупнейших источниках «сливов», из-за которых данные россиян попадают в интернет. Фрагмент из интервью с ним публикует РБК.

Среди них Антипов назвал сервисы по продаже еды, медицинские базы и страховые агентства. Также данные россиян оказываются в интернете из-за продажи конфиденциальных данных сотрудниками сотовых операторов и налоговых служб.

«Начиная с [сервиса] «Яндекс Еда», который раскрывал наши адреса… К сожалению, мы не меняем квартиры каждый год, поэтому актуальность 2022 года, по сути, равна и 2025 году», — отметил Антипов. Также он рассказал, что крупные данные утечек по автомобилям появляются из-за страховых агентов.

Большое количество персональных данных, по мнению Антипова, попадают в интернет после того, как люди заполняют анкеты для получения бонусных карт в магазинах. Среди «утекших» медицинских баз самой крупной он назвал базу сервиса «Гемотест».

«После нее были [утечки информации о том], где писались звонки в скорую, у кого что произошло, кто чем болел, кто чем болеет, кто что употребляет, кто какие лекарства пьет», — рассказал Антипов. РБК отмечает, что эта утечка произошла в начале мая 2022 года — тогда в даркнете появились данные примерно 30 миллионов клиентов «Гемотеста».

Также Антипов рассказал об особенностях работы людей, которые продают информацию о россиянах. При заказе информации об определенном человеке они фотографируют экран своего рабочего компьютера. Особенно ценной считается информация, получаемая от сотрудников налоговой службы — им может быть известно большое количество данных о человеке.

Самыми дорогими при этом считаются банковские данные. Это, по словам Антонова, связано с особой степенью защиты информации. Сейчас рынок перекупщиков информации оценивается в 15 миллиардов рублей, считает создатель «Глаза бога».

