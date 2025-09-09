EN
ЕС предупредил о желании Путина восстановить «советскую сферу влияния»

2 минуты чтения 18:00

В Евросоюзе считают, что Владимир Путин планирует восстановить «советскую сферу влияния России» по состоянию на 1991 год. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, передает украинское СМИ Freedom со ссылкой на своего корреспондента.

Слова Каллас прозвучали во время пленарного заседания Европарламента 9 сентября. Она также рассказала о планах ЕС по принуждению России к прекращению боевых действий против Украины и мерах, которые Евросоюз планирует предпринять для лишения Москвы финансовых инструментов для продолжения войны.

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
Общество6 минут чтения

По данным Каллас, ранее введенные ЕС санкции против России лишили Москву минимум 450 миллиардов долларов, из которых 150 миллиардов пришлись на ограничения против российских нефти и газа. Еврокомиссар рассказала о необходимости отказаться от российских энергоносителей уже к 2027 году, отмечают журналисты.

«России нельзя позволить перевооружиться и снова напасть. Мы уже это проходили, и Путин не скрывает, что Украина — только начало. Путин хочет восстановить советскую сферу влияния России до 1991 года», — считает Каллас. Она отметила, что Европа стремится послать Москве сигнал — прекратить войну и сесть за стол переговоров.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

Также Каллас заявила, что ЕС ставит перед собой задачу «полностью ликвидировать» теневой флот России, с помощью которого Москве удается продавать нефть по цене выше «потолка» и получать доходы для ведения войны. Усилить давление на Путина можно только оказанием большей поддержки Украине и одобрением новых санкций в адрес России, считают в Евросоюзе.

Также перед Европарламентом выступила еврокомиссар по расширению Марта Кос. Она призвала чиновников и представителей стран-членов ЕС поддержать заявку Украины на вступление в Евросоюз.

