Близкий к Кремлю политолог заявил о завершении войны без громкой победы

Бывший декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов написал статью для «Российской газеты», в которой заявил, что война в Украине «начинает вступать в завершающую стадию». При этом, по его словам, Россия не добьется «такой победы, которой она добилась в войне с армией Наполеона».

Караганов утверждает, что скорое завершение войны обусловлено тем, что Россия решила «не пускать в ход самое страшное оружие», чтобы сохранить жизни военных. В то же время из-за отсутствия большой победы, которую политолог сравнил с «разгромом гитлеровской армии» и событиями 1815 года — тогда Российская империя участвовала в Венском конгрессе, завершившем эпоху наполеоновских войн, и создала «Священный союз» с Австрией и Пруссией — не удастся добиться прочного мира.

«Устойчивого мира с такими элитами, которые сидят у власти во многих европейских странах, в США и на Украине, добиться в ближайшем будущем, видимо, не удастся. Хотя к такому исходу необходимо вести с помощью жесточайшего стратегического сдерживания, частичного огораживания от фашизма и нечеловеческих ценностей, которые распространяются в западной части Европейского субконтинента», — пишет Караганов.

По его словам, сейчас Россия отказалась от европейского пути, а если бы это произошло еще раньше, России, по мнению политолога, «удалось бы хотя бы частично избежать тяжких трагедий для страны и народа XX века». Теперь, добавил Караганов, России нужно заняться «возвращением к себе», а это потребует активного развития Урала и Сибири.

В связи с этим политолог считает необходимой провести «сибиризацию». Караганов привел в пример проекты «Восточный поворот 2.0, или Сибиризация России» и «Живая идея-мечта России. Кодекс россиянина в XXI веке», которые направлены на развитие Сибири и в реализации которых политолог принимает участие.

По его словам, стратегия развития должна быть похожей на программу Франклина Рузвельта New Deal («Новый курс»), которая была направлена на преодоление последствий Великой депрессии и, как пишет Караганов, обеспечила работой «гигантскую массу безработных» американцев.

Политолог предложил отправлять в Сибирь, куда, по его словам, также стоит перенести многие российские корпорации и министерства, участников войны в Украине. Караганов пишет, что там они смогут получить высокооплачиваемую работу и остаться в регионе, как это происходило при строительстве Транссиба и Байкало-Амурской магистрали (БАМа).