Политика

В Европе отказались считать Трампа своим союзником

2 минуты чтения 11:21

Президент США Дональд Трамп не является союзником стран ЕС и никогда им не будет, при этом у Европы еще остаются способы не оказаться в полной зависимости от Вашингтона. Об этом в совместной колонке для Politico заявили три европейских чиновника: бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель, экс-премьер Бельгии и глава Международного европейского движения Ги Верхофстадт, экс-депутат Европарламента и президент Союза европейских федералистов Доменек Руис Девеса.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

По мнению чиновников, Евросоюз рискует стать «вассалом Америки», все больше отставая от других крупных стран. Европа уступила Трампу в вопросах оборонных расходов и торговли, а также согласилась на второстепенную роль в переговорах о перемирии в Украине.

Политики считают, что превращения ЕС в протекторат США можно избежать с помощью решений, которые укрепят Европу и будут популярны среди избирателей. Например, Европарламент может продемонстрировать Соединенным Штатам готовность противостоять шантажу, если заблокирует снижение пошлин на американскую продукцию.

Бывшие и действующие чиновники предложили отменить право вето, позволяющее Венгрии блокировать военную помощь Украине. Также они призвали построить независимую от США систему обороны, которая была бы способна «вселить страх в Кремль».

Серый кардинал Евросоюза
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего не известно?
Политика7 минут чтения

«Если не принять никаких мер и ждать следующего кризиса, чтобы импровизировать с трудными решениями, Европа как политический проект рискует погибнуть», — заявили авторы статьи.

Ранее агентству Bloomberg стало известно, что страны Евросоюза обсуждают возможность изменить способ принятия совместных решений по вопросам внешней политики. Если новая норма вступит в силу, для принятия решений будет достаточно квалифицированного большинства голосов, а не единогласного одобрения всех членов ЕС. Действующие правила позволяют Венгрии блокировать инициативы, противоречащие политике Кремля.

