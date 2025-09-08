EN
Искусственные подсластители связали со старением мозга

2 минуты чтения 12:01

Группа ученых из Университета Сан-Паулу в Бразилии в ходе исследования нашла взаимосвязь между потреблением низкокалорийных и бескалорийных подсластителей со снижением когнитивных функций. Результаты работы опубликованы в медицинском журнале Американской академии неврологии Neurology.

Ученые изучили данные о питании и когнитивных способностях у почти 13 тысяч человек старше 35 лет, средний возраст которых составил 52 года. Исследование длилось восемь лет, в ходе которого участники трижды проходили когнитивные тесты, оценивающие беглость их речи, рабочую память, способность запоминать слова и скорость обработки информации. Также участники проходили опросы о рационе питания, чтобы ученые могли рассчитать потребление семи подсластителей.

Выяснилось, что в среднем участники потребляли около 90 милиграмм подсластителей в день. Потребление подсластителей связали с более быстрым снижением беглости речи у людей без диабета и более быстрым снижением памяти у людей с диабетом.

Ученые обнаружили, что у людей, потреблявших больше всего подсластителей, наблюдалось ухудшение мыслительных способностей и памяти на 62% быстрее, чем у тех, кто потреблял их меньше всего. По словам исследователей, это «эквивалентно примерно 1,6 годам старения».

«Низкокалорийные и бескалорийные подсластители часто рассматриваются как здоровая альтернатива сахару. Однако наши результаты показывают, что некоторые подсластители могут со временем оказывать негативное влияние на здоровье мозга», — заявила Клаудия Кими Суэмото, ведущий автор исследования.

В то же время представители пищевой промышленности и производителей напитков поставили под сомнение результаты исследования. Они сослались на данные мировых органов здравоохранения и заявили, что подсластители без сахара безопасны, поэтому их используют уже много лет при производстве продуктов питания, лекарств, стоматологических средств и напитков.

