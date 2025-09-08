EN
Депутата проверят после видео с броском ножа в дочь

2 минуты чтения 19:53

Депутата городской думы города Мегион в ХМАО Виктора Макарова проверят из-за видео на YouTube, в котором он бросает в свою дочь ножом и кладет ее на битое стекло, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Журналисты отмечают, что сам Макаров называет видео «бутафорией» и утверждает, что эти фрагменты созданы с применением монтажа. Сам ролик, по его словам, был записан для подачи заявки на участие в телешоу. Представляющий КПРФ депутат уверен, что проверка со стороны полиции является провокацией.

Изначально на видео с названием «Амортизация ножа от живота», которое было опубликовано на YouTube-канале «Мегионский сибиряк» в мае 2019 года, обратил внимание блогер Иван Кулаков. Он потребовал от прокуратуры проверить депутата на предмет жестокого обращения с детьми и возможное интернет-мошенничество.

На записи Макаров демонстрирует остроту ножа, отрезая куски от листа бумаги, а затем бросает его лезвием вниз на живот лежащей на стекле девочки. Нож отскакивает от нее, не нанося видимого ущерба. Затем мужчина втыкает его в разделочную доску — предмет входит в нее и фиксируется в вертикальном положении.

Макаров пообщался с «Осторожно, новости» и рассказал, что пропагандирует здоровый образ жизни. Он считает внимание к его видео со стороны силовиков связанным с предстоящими выборами. «Им не нужен такой депутат, у нас одна коррупция, у нас сидит один клан, и я не даю им наживаться», — сказал депутат.

Журналисты отмечают, что дочь Макарова позже действительно принимала участие в телешоу, название которого не раскрывается. На канале политика есть несколько видео с участием детей, во время записи которых мужчина использует нож.

