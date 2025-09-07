Психолог предложил способы укрепления отношений без затрат

Соцсети часто создают впечатление, что для счастливых отношений необходимы дорогие подарки, поездки и ужины в ресторанах. Психолог Марк Трэверс в статье для CNBC Make it развенчивает этот миф и предлагает сформировать пять простых привычек, которые сделают отношения прочнее.

Первое, о чем пишет специалист, — это «микроприключения». Парам не обязательно отправляться в дальние путешествия. Вполне достаточно исследовать город как туристы, открывать новые кафе, музеи или необычные места. Исследования показывают, что такие короткие поездки и прогулки приносят не меньше радости, чем продолжительный отпуск, отмечает Трэверс.

Вторая практика — параллельные занятия. Речь идет о том, что партнеры занимаются своими хобби рядом друг с другом. Например, один может читать, а другой играть в видеоигры. Психологи называют это «параллельной игрой». Общие интересы не обязательны, важно само присутствие и ощущение близости.

В то же время парам следует выделять время для совместных ритуалов, будь то воскресная прогулка, вечер настольных игр или просмотр сериала. Такие регулярные традиции, по словам Трэверса, напрямую связаны с удовлетворенностью отношениями.

Счастливые пары, по словам психолога, также умеют превращать бытовые обязанности в игру. Они включают музыку во время уборки или придумывают соревнования по пути за покупками. Это позволяет внести элемент легкости даже в рутину.

Большое значение имеет и сохранение старых традиций — воспоминаний о первой встрече, общих шуток или любимой песни. Исследования подтверждают, что такие ритуалы укрепляют чувство близости и позволяют сохранить «эффект медового месяца» на годы.

По словам Трэверса, именно эти практики делают отношения прочнее. «Общайтесь, мечтайте и шутите с партнером так же, как в самом начале», — подводит итог психолог.