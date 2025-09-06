EN
Трамп допустил новый визит Путина в США

01:49

Саммит «Большой двадцатки» 2026 года пройдет в Майями, заявил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин также могут посетить мероприятие.

«Я был бы рад, если бы они захотели. Они могут — как наблюдатели. Они могли бы участвовать как наблюдатели. Я не уверен, что они хотят быть наблюдателями. Если они захотят, мы, конечно, можем поговорить», — ответил Трамп на вопрос о том, посетят ли саммит Путин и Си Цзиньпин. Трамп не объяснил, почему назвал их «наблюдателями» несмотря на то, что Россия и Китай входят в G20.

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
Общество6 минут чтения

Трамп также сообщил, что пригласил на саммит в качестве наблюдателя Польшу. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к госсекретарю Марко Рубио с просьбой предоставить Польше такое приглашение. По словам польского премьера Дональда Туска, ВВП Польши превысил один триллион долларов, и теперь его страна входит в двадцатку крупнейших экономик мира.

В этом году в «Большой двадцатке» председательствует ЮАР, саммит клуба стран пройдет 21-22 ноября в Йоханнесбурге. Трамп сообщил, что вместо него это мероприятие посетит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

В середине августа Путин и Трамп провели переговоры на Аляске. Это был первый визит Путина в США за последние десять лет. С российской стороны во встрече также приняли участие помощник Путина Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, а вместе с Трампом были госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Стив Уиткофф. По итогам встречи Трамп заявил, что договориться о прекращении войны в Украине сторонам не удалось.

