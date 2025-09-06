Школьникам покажут интервью с пропагандистом Соловьевым в рамках «Разговоров о важном»

В российских школах на очередном занятии из цикла «Разговоры о важном» школьникам покажут интервью с пропагандистом Владимиром Соловьевым. Темой ближайшего урока, который пройдет в понедельник, станет русский язык. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на сценарий занятия.

Согласно методическим материалам, урок называется «Русский язык в эпоху цифровых технологий». Как пишет «Агентство», он начнется с видеоролика с участием актера Евгения Егорова («Елки», «Полицейский с Рублевки-5»). В ролике в форме переписки между «Пушкиным», «Чеховым», «Достоевским» и «Толстым» объясняются преимущества национального мессенджер Max. «Господа, я отыскал диковинную вещь — приложение Max называется», — сообщает «Александр Сергеевич». На это «Антон Павлович» отвечает: «Говорят, даже на парковке у театра ловит».

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец Общество 6 минут чтения

Вторым видео станет пятиминутное интервью с Владимиром Соловьевым, которое начинается с рассуждения о том, «почему русский язык называют великим и могучим». По словам телеведущего, язык народа «не на уровне „не тыц-дрыц, туда-сюда, твое-мое“, а глубокий, богатый, позволяющий выразить и романтические, и патриотические чувства, вдохновляющий и возвращающий к жизни». Соловьев также задается вопросом о том, как сформировался русский язык. «То ли в процессе формирования великого народа формируется великий язык, то ли Господь даровал нам свою благодать, дав такой язык», — говорит он.

А в завершении интервью он размышляет о будущем русского языка и цитирует слова Владимира Путина о мире без России: «Если будет Россия и будет народ, будет великий язык. А если не будет России, то зачем такой мир, в котором нет России?»

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие? Экономика 22 минуты чтения

Ранее «Коммерсантъ» писал, что «Разговоры о важном» относятся к внеурочной деятельности, поэтому оценки за них не ставят. При этом присутствие на таких уроках обязательно. Закон «Об образовании» обязывает школьников посещать все занятия, включенные в учебный план. Минобрнауки отдельно разъясняло, что это требование распространяется и на внеурочные предметы. Пропуск урока без уважительной причины считается прогулом.