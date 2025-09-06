Пытавшийся установить мировой рекорд французский велосипедист арестован в России

В России арестовали Софиана Сехили — французского спортсмена, который пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Об этом пишет газета Le Monde.

По данным газеты, спортсмена арестовали во Владивостоке по обвинению в незаконном пересечении границы. Отмечается, что французское консульство оказывает ему поддержку и предпринимает все необходимые усилия для его спасения.

Сехили, как сообщается, начал свое путешествие первого июля, выехав из столицы Португалии Лиссабона. Его конечной точкой должен был стать город Владивосток. Газета пишет, что второго сентября велосипедист сообщил в своем инстаграме, что его задержали сотрудники таможенной службы на российско-китайской границе.

Как уточняет издание, Сехили уже во второй раз пытался въехать в Россию в ходе своего путешествия. Первый раз он пересек российскую границу в Чечне, въехав из Грузии, но позже покинул страну из Астраханской области, направившись в Казахстан, Таджикистан и Монголию. В Китае спортсмен приостановил свое путешествие, пишет Le Monde.

«Это мучительно потерпеть неудачу находясь так близко к цели. Теперь у меня есть десять месяцев, чтобы решить, хочу ли я снова попытаться побить этот рекорд… или он навсегда останется неудачей», — сказал спортсмен в одном из своих видео в инстаграме.

Софиан Сехили — 44-летний французский велосипедист, специализирующийся на сверхдлинных дистанциях и выносливости. По информации газеты, Сехили посвятил себя велоспорту в 2012 году после того, как бросил работу кинодокументалиста.

За время спортивной карьеры он принял участие примерно в двадцати крупных гонках и одержал победу в одиннадцати из них, включая престижный «Тур Дивайд» в 2022 году — гонку протяженностью 4500 километров от Канады до границы с Мексикой.