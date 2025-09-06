Врачи оценили БАДы по степени эффективности

Рынок витаминов и биологически активных добавок стремительно растет, в том числе благодаря рекламе у блогеров. Но не все подобные препараты одинаково полезны, пишет The Times.

По данным издания, порядка 70% взрослых британцев хотя бы раз принимали БАДы. Журналисты попросили врачей назвать добавки с научно доказанной эффективностью и те, чья популярность — результат работы маркетологов.

Эксперты выделили несколько добавок, польза которых подтверждена научными исследованиями. Среди них — витамин D, необходимый для костей, мышц и иммунитета. Взрослым рекомендовано принимать по 10 мкг ежедневно с конца сентября по апрель, а людям старшего возраста и тем, кто мало бывает на солнце, — круглый год. В этот же зеленый список попал витамин B12, который важен для работы нервной системы и содержится только в продуктах животного происхождения. «Веганам и вегетарианцам без него не обойтись, иначе возникает риск неврологических нарушений», — подчеркнула в беседе с The Times нутрициолог Рианнон Ламберт. Железо также относится к числу необходимых элементов, но его назначают только при подтвержденном анализами дефиците, поскольку избыточное количество может быть токсично, пояснили врачи.

Есть группа препаратов, которые могут быть полезны только в отдельных случаях, отмечают опрошенные журналистами эксперты. Так, очень популярный сегодня креатин доказал эффективность в спорте и помогает восстанавливаться после нагрузок, а сейчас активно изучается его влияние на когнитивные функции. Пока эксперты рекомендует принимать его только спортсменам, подчеркивает The Times. Магний участвует в работе мышц и нервов, и, хотя при сбалансированном питании организм получает его достаточно, некоторым он помогает наладить сон.

Витамин С, по словам специалистов, не предотвращает простуду, как думают многие, но может сократить ее течение на полтора дня. Он особенно полезен курильщикам, а еще тем, кто ест мало овощей и фруктов. Омега-3 жирные кислоты полезны людям, которые не едят рыбу, а цинк в небольших дозах может облегчить симптомы простуды у пожилых. Куркума с добавлением черного перца показывает противовоспалительный эффект, хотя ученые признают, что исследований пока недостаточно.

Отдельно в статье названы добавки, эффективность которых не подтверждена, а в некоторых случаях прием таких БАДов связан с рисками для здоровья. Например, коллаген активно продвигается как средство для молодости и эластичности кожи, но крупные клинические обзоры не находят подтверждений этого эффекта, говорится в статье. Глюкозамин, который многие принимают при болях в суставах, по данным Европейского агентства по безопасности продуктов, не помогает поддерживать хрящевую ткань. Особое внимание вызывает ашвагандха. Отдельные исследования фиксировали снижение тревожности при приеме этого БАДа, однако, как заявило Британское агентство по пищевым стандартам, добавка может негативно влиять на щитовидную железу и печень. В 2024 году немецкий регулятор предупредил, что она небезопасна для детей, беременных женщин и людей с заболеваниями печени.

Опрошенные The Times эксперты призывают критически относиться к рекламе БАДов в соцсетях и не доверять людям, которые одновременно советуют и продают продукт.

В России с первого сентября 2025 года также ужесточили правила для рынка БАДов. Теперь сайты, торгующие незарегистрированными добавками, могут быть заблокированы без суда, а с 2026 года все онлайн-продавцы будут обязаны публиковать ссылки на сертификаты. Кроме того, теперь врачи смогут назначать БАДы, но только из утвержденного Минздравом списка. Этот перечень будет сформирован позже.