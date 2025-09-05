Эксперты оценили вероятность выхода Беларуси из-под контроля России

Александр Лукашенко пытается избавиться от зависимости экономики Беларуси от происходящих в России процессов и делает попытки наладить отношения со странами Запада, пишет Financial Times со ссылкой на европейских экспертов и чиновников.
По их словам, представители администрации Лукашенко несколько раз приглашали в Минск европейских экспертов, пытаясь восстановить диалог с Западом. Сам политик считает, что может воспользоваться желанием президента США Дональда Трампа стать посредником между Москвой и Киевом. Лукашенко предлагает себя в качестве «тренера по работе с Путиным», пишут журналисты.
Financial Times отмечает, что экономика Беларуси на протяжении нескольких десятилетий была подвержена сильному влиянию России — происходящие в ней процессы повторяли то, что происходило в российской экономике. Например, доходы государственного бюджета и курс валюты страны зависит от колебаний цен на нефть — этого продукта почти нет в самой Беларуси.
ВВП Беларуси снижался синхронно с российским после аннексии Крыма в 2014 году и начала российского полномасштабного вторжения в 2022 году. Минск поддержал Россию в войне против Украины, но внимание международного сообщества направлено в основном на сдерживание Кремля — Лукашенко пытается воспользоваться этим, чтобы попытаться восстановить отношения со странами Запада.
В рамках этого процесса Лукашенко согласился освободить политических заключенных, пять раз встречался с заместителем помощника госсекретаря США по Восточной Европе Кристофером Смитом и принимал в Минске спецпредставителя президента США Кита Келлога, пишет Financial Times.
«Существует распространенный миф о том, что у него вообще нет суверенитета — что у него даже меньше полномочий, чем у чеченского лидера Рамзана Кадырова, и он этим доволен», — рассказал журналистам глава беларусской инициативы в Chatham House Григорий Астапеня.
Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что Лукашенко важна автономия и он хочет вернуться к привычному для себя лавированию между Москвой и Западом — встречи на международном уровне добавляют ему легитимности. Страна также налаживает экономические связи с Китаем и заключила соглашение о приеме рабочих из Пакистана. Эти инициативы дают Минску возможность диверсифицировать свою экономику уже сейчас, не опасаясь при этом получить негативную реакцию из Москвы.