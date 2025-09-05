EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Близкий к Путину олигарх рассказал о разочаровавшемся в Китае Кремле

2 минуты чтения 16:23 | Обновлено: 16:24

Развитие платежной системы на основе юаня станет решающим фактором в формировании многополярного мира, к которому призывает Китай. Однако китайские власти проявили осторожность в отношении предложений Москвы отказаться от доминирования доллара США. Об этом в Пекине заявил российский миллиардер, близкий соратник Владимира Путина и основатель компании Rusal Олег Дерипаска, передает South China Morning Post (SCMP).

По его словам, Китаю необходимо ускорить создание глобального рынка долговых инструментов в юанях, чтобы расширить использование национальной валюты в международных расчетах и укрепить позиции как мировой державы.

«Многополярный мир будет зависеть от того, насколько быстро Китай сможет разработать платежную систему, а это зависит от китайских банков», — отметил он.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

По словам Дерипаски, финансовые организации КНР сохраняют высокую зависимость от долларовых активов. «Китайские банки слишком зависят от долларовых активов и до смерти боятся брать на себя риски», — добавил он.

В то же время полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году и последовавшие за ним санкции США и Европы усилили обеспокоенность Пекина по поводу уязвимости страны в случае нарушения американских экономических правил. Однако Китай пока не готов к масштабной реформе мировой финансовой системы и отказу от доллара.

«Эти два ключевых вопроса — мы были очень расстроены, что Китай движется в этом направлении слишком медленно, но теперь мы как-то приняли, что Китай будет постепенно идти своим путем, не очень быстро», — цитирует российского бизнесмена SCMP.

Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки
Политика6 минут чтения

В преддверии своего визита в Китай в интервью агентству «Синьхуа» Путин заявлял, что Москва и Пекин в двусторонней торговле используют национальные валюты. «Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности», — сказал он.

В сентябре 2022 года во время совещания по экономическим вопросам Путин назвал процесс дедолларизации неизбежным. Спустя два года он изменил мнение, заявив, что Россия не проводит политику отказа от доллара, но вынуждена искать другие возможности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем