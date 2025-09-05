Близкий к Путину олигарх рассказал о разочаровавшемся в Китае Кремле

Развитие платежной системы на основе юаня станет решающим фактором в формировании многополярного мира, к которому призывает Китай. Однако китайские власти проявили осторожность в отношении предложений Москвы отказаться от доминирования доллара США. Об этом в Пекине заявил российский миллиардер, близкий соратник Владимира Путина и основатель компании Rusal Олег Дерипаска, передает South China Morning Post (SCMP).

По его словам, Китаю необходимо ускорить создание глобального рынка долговых инструментов в юанях, чтобы расширить использование национальной валюты в международных расчетах и укрепить позиции как мировой державы.

«Многополярный мир будет зависеть от того, насколько быстро Китай сможет разработать платежную систему, а это зависит от китайских банков», — отметил он.

По словам Дерипаски, финансовые организации КНР сохраняют высокую зависимость от долларовых активов. «Китайские банки слишком зависят от долларовых активов и до смерти боятся брать на себя риски», — добавил он.

В то же время полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году и последовавшие за ним санкции США и Европы усилили обеспокоенность Пекина по поводу уязвимости страны в случае нарушения американских экономических правил. Однако Китай пока не готов к масштабной реформе мировой финансовой системы и отказу от доллара.

«Эти два ключевых вопроса — мы были очень расстроены, что Китай движется в этом направлении слишком медленно, но теперь мы как-то приняли, что Китай будет постепенно идти своим путем, не очень быстро», — цитирует российского бизнесмена SCMP.

В преддверии своего визита в Китай в интервью агентству «Синьхуа» Путин заявлял, что Москва и Пекин в двусторонней торговле используют национальные валюты. «Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности», — сказал он.

В сентябре 2022 года во время совещания по экономическим вопросам Путин назвал процесс дедолларизации неизбежным. Спустя два года он изменил мнение, заявив, что Россия не проводит политику отказа от доллара, но вынуждена искать другие возможности.