Налоговая начала проверки зарубежных доходов россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) усилила контроль за доходами граждан, полученными в странах, которые российские власти относят к категории «недружественных». Об этом пишет Forbes, ссылаясь на источники в консалтинговых и юридических компаниях.

Проверки охватывают не только 2024 год, но и предыдущие периоды — 2022 и 2023 годы. По данным экспертов, чаще всего речь идет о доходах в Швейцарии и странах Европейского союза.

Усиление контроля со стороны ФНС, как пишет издание, связана с приостановкой действия соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом государств, а также с прекращением автоматического обмена налоговой информацией.

Партнер группы Kept, которая оказывает аудиторские и консультационные услуги, Донат Подниек напомнил, что в августе 2023 года Владимир Путин подписал указ о приостановке части положений соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 государствами. В их числе оказались страны Европейского союза, Швейцария и Великобритания.

По словам Подниека, до весны 2025 года Минфин засчитывал налоги, уплаченные за рубежом, даже если они превышали ставки, предусмотренные соглашениями. «[Сейчас] если недружественное государство взимает налог в нарушение положений СИДН, то зачесть его нельзя», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что это усложняет жизнь налоговых резидентов России, которые получают доходы в «недружественных» странах.

После прекращения автоматического обмена налоговыми данными с «недружественными» странами ФНС стало сложнее получать информацию о зарубежных доходах россиян. Они, по словам партнера CLS Екатерины Смоловой, используют любые зацепки. Например, если раньше доходы декларировались, то налоговые органы направляют соответствующие «запросы требований и пояснений». Она подчеркнула, что на практике это смещает обязанность доказывания с налогового органа на налогоплательщика.

Швейцария остается одной из ключевых юрисдикций, где россияне хранили капиталы, добавила Смоловая. В свою очередь, советник BGP Litigation Элина Бурыкина пояснила, что с конца 2022 года эта страна исключена из списка участников автообмена, а резиденты России больше не могут зачислять туда инвестиционные доходы. Такие операции считаются нарушением валютного законодательства и могут повлечь штраф до 40% от суммы перевода. Дополнительно возникают риски по линии НДФЛ, если доходы не были задекларированы.

Альтернативой для россиян становятся счета в дружественных юрисдикциях или контролируемые иностранные компании. Однако, как отметила руководитель налоговой практики NSV Consulting Анастасия Васильева, проверки затронули и эти направления.

Так, получив информацию о зарубежном счете у физлица, налоговые органы просят банковские выписки. Если в них есть крупные списания, то ФНС потребует документы по операциям. В отдельных случаях это приводит к выявлению нарушений контрсанкционных мер.