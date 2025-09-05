СМИ сообщили о первых в современной истории поставках яиц из России в США

США впервые с 1992 года закупили у России куриные яйца. Крупнейшая партия на общую сумму в 455 тысяч долларов была отправлена в июле, пишет РИА «Новости» со ссылкой на собственный анализ данных американской статслужбы.

В начале 2025 года США столкнулись со смертоносной вспышкой птичьего гриппа. Чтобы остановить распространение болезни, фермеры забили более 30 миллионов кур-несушек, писал Associated Press. В результате цены на яйца резко подскочили — по данным Бюро статистики труда, в январе стоимость дюжины яиц составляла 4,95 доллара (402 рубля), а через месяц уже 5,90 (480).

Несмотря на то, что в последние месяцы куриные яйца в Штатах дешевеют, цена на них по прежнему высокая. Для сравнения, в июле они все еще стоили на 16,4% больше, чем годом ранее. Чтобы стабилизировать ситуацию, США решили расширить импорт и обратились к России.

Согласно анализу РИА «Новости», в июле в страну ввезли партию свежих куриных яиц из России на общую сумму в 455 тысяч долларов. Это первая такая поставка в новейшей истории, отмечает информагентство.

Сообщается, что Россия — не единственная страна, с которой США наладила импорт куриных яиц. Крупнейшим поставщиком стала Бразилия, откуда в Штаты ввезли партию на 8,8 миллиона долларов. Следом идет Мексика — Соединенные штаты закупили у нее куриные яйца общей стоимостью в 3,9 миллиона долларов. На третьем месте оказалась Индия — партия яиц обошлась Америке в 933 тысячи долларов.

Кроме того, США стали приобрели крупную партию и у Саудовской Аравии — на 518 тысяч долларов.

Тем временем Россия продолжает наращивать производство яиц, но одновременно сталкивается с падением цен на них, отмечает информагентство. Так, в июле десяток яиц стоил в среднем 83,2 рубля, что стало минимумом с лета 2023 года. Минсельхоз сообщал, что производители вынуждены продавать яйца ниже себестоимости.



