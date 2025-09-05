EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ сообщили о первых в современной истории поставках яиц из России в США

2 минуты чтения 17:25 5 сентября

США впервые с 1992 года закупили у России куриные яйца. Крупнейшая партия на общую сумму в 455 тысяч долларов была отправлена в июле, пишет РИА «Новости» со ссылкой на собственный анализ данных американской статслужбы.

В начале 2025 года США столкнулись со смертоносной вспышкой птичьего гриппа. Чтобы остановить распространение болезни, фермеры забили более 30 миллионов кур-несушек, писал Associated Press. В результате цены на яйца резко подскочили — по данным Бюро статистики труда, в январе стоимость дюжины яиц составляла 4,95 доллара (402 рубля), а через месяц уже 5,90 (480).

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

Несмотря на то, что в последние месяцы куриные яйца в Штатах дешевеют, цена на них по прежнему высокая. Для сравнения, в июле они все еще стоили на 16,4% больше, чем годом ранее. Чтобы стабилизировать ситуацию, США решили расширить импорт и обратились к России.

Согласно анализу РИА «Новости», в июле в страну ввезли партию свежих куриных яиц из России на общую сумму в 455 тысяч долларов. Это первая такая поставка в новейшей истории, отмечает информагентство. 

Сообщается, что Россия — не единственная страна, с которой США наладила импорт куриных яиц. Крупнейшим поставщиком стала Бразилия, откуда в Штаты ввезли партию на 8,8 миллиона долларов. Следом идет Мексика — Соединенные штаты закупили у нее куриные яйца общей стоимостью в 3,9 миллиона долларов. На третьем месте оказалась Индия — партия яиц обошлась Америке в 933 тысячи долларов.

Кроме того, США стали приобрели крупную партию и у Саудовской Аравии — на 518 тысяч долларов.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Тем временем Россия продолжает наращивать производство яиц, но одновременно сталкивается с падением цен на них, отмечает информагентство. Так, в июле десяток яиц стоил в среднем 83,2 рубля, что стало минимумом с лета 2023 года. Минсельхоз сообщал, что производители вынуждены продавать яйца ниже себестоимости.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 