EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы лучшие и худшие страны для экспатов

2 минуты чтения 14:36

Эксперты онлайн-платформы и глобального сообщества для экспатов InterNations составили рейтинг лучших и худших стран, куда могут отправиться жить экспаты, а также отдельные рейтинги стран по индексу качества жизни, легкости адаптации, финансовой доступности и другим параметрам. 

В ходе ежегодного исследования эксперты опросили 10 тысяч экспатов 172 национальностей. Так, лучшей страной второй год подряд они признали Панаму, в которой 94% экспатов оказались довольны своей жизнью. Причем Панаму эксперты также назвали идеальной страной для пенсионеров. Страна заняла третье место по качеству жизни и возможностям для путешествий, пятое место среди стран с наиболее развитым общественным транспортом и четвертое место по количеству и качеству возможностей заниматься спортом.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

Второе место в этом списке занимает Колумбия. Экспаты отметили доступность этой страны и низкую стоимость жизни. Также в Колумбии люди легко адаптируются и находят жилье. В то же время, согласно результатам опроса, экспаты недовольны уровнем безопасности в стране и недоступностью государственных услуг. Кроме того, они отметили, что в Колумбии сложно освоиться без знания испанского языка.

На третьем месте оказалась Мексика. Авторы рейтинга отметили, что с 2014 года эта страна стабильно входит в топ-3 по легкости адаптации. Там экспаты быстро привыкают к местной культуре и заводят друзей, причем зачастую среди местных жителей.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

В топ-10 лучших стран для экспатов вошли Таиланд, Вьетнам, Китай, ОАЭ, Индонезия, Испания и Малайзия. В то же время Кувейт был назван худшей страной для переезда. В конце рейтинга также оказались Турция, Южная Корея, Финляндия, Германия, Великобритания, Канада, Норвегия, Швеция и Италия.

В отдельных рейтингах, которые составили авторы опроса, в топ-3 по качеству жизни вышли Испания, ОАЭ и Панама, по легкости адаптации — Мексика, Панама и Колумбия. Странами, где проще всего найти работу, оказались Панама, Ирландия и Саудовская Аравия. В лидеры по финансовой доступности попали Вьетнам, Колумбия и Панама.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина