Названы лучшие и худшие страны для экспатов

Эксперты онлайн-платформы и глобального сообщества для экспатов InterNations составили рейтинг лучших и худших стран, куда могут отправиться жить экспаты, а также отдельные рейтинги стран по индексу качества жизни, легкости адаптации, финансовой доступности и другим параметрам.

В ходе ежегодного исследования эксперты опросили 10 тысяч экспатов 172 национальностей. Так, лучшей страной второй год подряд они признали Панаму, в которой 94% экспатов оказались довольны своей жизнью. Причем Панаму эксперты также назвали идеальной страной для пенсионеров. Страна заняла третье место по качеству жизни и возможностям для путешествий, пятое место среди стран с наиболее развитым общественным транспортом и четвертое место по количеству и качеству возможностей заниматься спортом.

Второе место в этом списке занимает Колумбия. Экспаты отметили доступность этой страны и низкую стоимость жизни. Также в Колумбии люди легко адаптируются и находят жилье. В то же время, согласно результатам опроса, экспаты недовольны уровнем безопасности в стране и недоступностью государственных услуг. Кроме того, они отметили, что в Колумбии сложно освоиться без знания испанского языка.

На третьем месте оказалась Мексика. Авторы рейтинга отметили, что с 2014 года эта страна стабильно входит в топ-3 по легкости адаптации. Там экспаты быстро привыкают к местной культуре и заводят друзей, причем зачастую среди местных жителей.

В топ-10 лучших стран для экспатов вошли Таиланд, Вьетнам, Китай, ОАЭ, Индонезия, Испания и Малайзия. В то же время Кувейт был назван худшей страной для переезда. В конце рейтинга также оказались Турция, Южная Корея, Финляндия, Германия, Великобритания, Канада, Норвегия, Швеция и Италия.

В отдельных рейтингах, которые составили авторы опроса, в топ-3 по качеству жизни вышли Испания, ОАЭ и Панама, по легкости адаптации — Мексика, Панама и Колумбия. Странами, где проще всего найти работу, оказались Панама, Ирландия и Саудовская Аравия. В лидеры по финансовой доступности попали Вьетнам, Колумбия и Панама.

