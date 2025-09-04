Названы марки чаще всего попадающих в ДТП китайских автомобилей

Страховой дом ВСК составил рейтинг машин китайского производства, которые чаще всего попадают в ДТП в России. Результаты исследования показали, что на долю китайских автомобилей в этом году приходится 8% аварий, виновники которых имеют полис ОСАГО, сообщает РБК.

Так, по данным аналитиков, чаще всего виновниками аварий оказывались владельцы автомобилей Chery (20%), Haval (18%) и Geely (13%). При этом наименьшее число ДТП пришлось на водителей Jetour (2%), JAC (4%) и Omoda (4,4%). Наименее аварийными китайскими машинами признали гибриды и электрокары Voyah (0,3%) и Zeekr (0,1%).

В то ж время в «Ренессанс страховании» отметили, что Zeekr является самым опасным автомобилем, поскольку он в разы чаще других машин китайского производства попадает в так называемые «тотальные» аварии, после которых восстановление авто невозможно или обойдется в очень большую сумму. В число лидеров по этому показателю также вошли Omoda S5 и Haval H9.

Среди российских регионов, где китайские машины чаще всего попадали в ДТП, оказались Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Ростовская и Новосибирская области. На столицу пришлось чуть меньше трети аварий. При этом количество тотальных аварий больше всего в Дагестане, Смоленской и Брянской областях.

Ранее аналитики составили топ российских регионов, в которых водители водят наиболее аккуратно. Самыми безаварийными регионами стали Москва, санкт-Петербург, Приморский край, Рязанская, Новосибирская, Томская, Смоленская, Московская Тамбовская и Калининградская области.