СМИ: охранники Путина и Ким Чен Ына отбирали друг у друга пульт от кондиционера

Сотрудники спецслужб России и КНДР поспорили из-за температуры, которая должна была быть выставлена в помещении для переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына. Во время этого они «отдирали пальцы друг друга» от пульта кондиционера, пишет журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Северокорейский силовик молча изменил температуру в помещении до +23 градусов по Цельсию, пишет Колесников, отмечая важность этого вопроса при подготовке помещения. Его российский коллега настаивал на понижении температуры на три градуса, до +20.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем Политика 22 минуты чтения

Колесников отмечает, что изначально спор сотрудников двух спецслужб проходил устно, разговор велся на русском языке. При этом представитель КНДР понимал требование россиянина, но продолжал настаивать на своем. После этого они начали бороться за контроль над пультом.

Они делали это «некоторое время», пытаясь нажать на кнопки, следует из текста Колесникова. Он также пишет, что одному из силовиков «изменило хладнокровие», а корейцу, вероятно, «было немного больно» — из этого предложения нельзя сделать однозначного вывода о победителе спора. «Поднять температуру повыше не удалось», — такую подпись имеет одна из фотографий, иллюстрирующих материал.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие? Экономика 22 минуты чтения

Также журналист отмечает, что помещение для встречи Путина и Ким Чен Ына готовилось в спешке — изначально в нем находились всего два кресла, которых не хватило бы для переговоров делегаций. Флаги Беларуси сотрудники меняли на флаги КНДР уже при журналистах. Сама же встреча двух политиков, по мнению Колесникова, была долгожданным сюрпризом.

Встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась 3 сентября в Китае. Во время нее Путин заявил о наличии союзнических отношений между двумя странами и поблагодарил северокорейских солдат за участие в российском вторжении в Украину.