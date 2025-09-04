EN
Неизвестные распространили листовки с рекомендациями женам военных от имени психологов

2 минуты чтения 17:59 | Обновлено: 18:00

В конце августа в соцсетях начали распространяться сообщения о листовках с «практическими советами» для жен военнослужащих, которых бьют мужья. В них женщинам, в частности, предлагали терпеть побои, а следы избиений маскировать косметикой. На флаерах был логотип «Академии коммуникаций», но там заявили, что их сайт взломали, а печатную продукцию выпустили не они.

В конце августа блогеры начали распространять листовки с «практическими советами» для жен, которых бьют вернувшиеся с войны мужья. В них было всего семь пунктов. Первый гласил, что муж-военный переживает огромный стресс, в связи с чем составители листовки посоветовали поговорить с мужчиной, а также «поставить себя на его место». Также авторы листовки призывали женщин не выносить случаи избиения мужьями на публику, так как посты об этом в соцсетях «могут разрушить карьеру мужа».

«Если побои не угрожают вашей жизни — терпите, они скоро закончатся», — гласит третий пункт листовки. А следом женщинам советуют маскировать побои косметическими средствами.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Кроме того, в брошюре женщинам рекомендовали не носить яркие цвета в одежде, чтобы не провоцировать мужа на новые вспышки агрессии, а также проанализировать собственное поведение, так как, по мнению авторов, листовок, если муж ударил, то женщина его чем-то спровоцировала.

В последнем пункте женщинам предлагают просить прощения у избивающих их мужей.

На этих брошюрах, которые, как сообщается раздавались у метро, а также были отправлены различным блогерам, стоит логотип «Академии коммуникаций» — организации, которая осуществляла психологическую поддержку детей и подростков в семьях участников войны в Украине весь 2024 год.

Позже учредитель «Академии коммуникаций» Алена Чечулина рассказала, что такие же «рекомендации» для жен военных были размещены и на сайте организации. По ее словам, сайт взломали. Злоумышленники также получили доступ к телефону организаци и и установили переадресацию на неизвестный номер.

«Несколько дней назад взломали наш сайт и разместили на нем откровенно фейковую чушь, в результате которой на академию обрушился шквал негодования от непонятных людей. Это подхватили блогеры, разнесли по всему интернету», — отметила Чечулина.

Подозрительный сосед
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
Криминал16 минут чтения

Она пояснила, что проект «Академии коммуникаций» был благотворительным, и в нем приняли участие социальные работники, психологи, детские педагоги по всей стране.

«Это просто был наш такой вклад благотворительный в происходящее событие. Так вот, может быть, на фоне той самой программы именно наш сайт подвергся атаке, взлому, и на нем начали размещать фейковую информацию. Мне очень больно за академию, которую я люблю, за преподавателей, порядочных и компетентных специалистов, которых я очень люблю и уважаю, которые тоже подвергаются сейчас хейту», — добавила она.

Чечулина рассказала, что сейчас сайт и номер телефона организации заблокированы, а также добавила, что написала заявление в полицию. 

