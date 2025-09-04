EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Европа заявила о тупике в переговорах по Украине

2 минуты чтения 11:59

Переговоры России и Украины о мире зашли в тупик, а дипломатический импульс исчерпан. К такому выводу, по словам неназванного высокопоставленного европейского дипломата, пришли власти Евросоюза, передает американское агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что на этом фоне европейские союзники Украины заканчивают переговоры с Киевом о будущих гарантиях безопасности. Этой теме, по данным издания, будет посвящена, в частности, встреча представителей «коалиции желающих», которая запланирована 4 сентября в Париже. Как сообщается, вести заседание будут  французский президент Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая на брифинге с Макроном, назвал эту коалицию «теоретической», но в то же время отметил пользу от нее.

«И снова мы видим инициативу, во главе которой в Европе стоят Франция и Великобритания. Эта “коалиция желающих” может казаться чем-то теоретическим, но каждая из подобных инициатив, о которых я уже говорил и о которых еще не упоминал, работает на благо Украины», — сказал он.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

Переговоры между Россией и Украиной возобновились в 2025 году впервые с весны 2022 года. Делегации двух стран трижды встретились в турецком Стамбуле, однако все, о чем они смогли договориться, это несколько раундов обмена пленными и телами погибших.

В Турции, а также в ходе встреч с представителями США Россия назвала условиями заключения долгосрочного мира признание ее юрисдикции над аннексированными украинскими территориями, отказ Киева от планов по вступлению в НАТО и размещению на своей территории иностранных военных, а также ограничение численности и вооружения украинской армии.

В свою очередь, в Киеве требуют, чтобы подписанию мирного соглашения предшествовало заключение безусловного перемирия, а также гарантий безопасности в виде новых поставок вооружений и обучения украинских военных западными союзниками. Кроме того, Зеленский заявил, что  согласно Конституции Украины «сдача или обмен территориями» невозможны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина