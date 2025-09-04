СМИ: Европа заявила о тупике в переговорах по Украине

Переговоры России и Украины о мире зашли в тупик, а дипломатический импульс исчерпан. К такому выводу, по словам неназванного высокопоставленного европейского дипломата, пришли власти Евросоюза, передает американское агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что на этом фоне европейские союзники Украины заканчивают переговоры с Киевом о будущих гарантиях безопасности. Этой теме, по данным издания, будет посвящена, в частности, встреча представителей «коалиции желающих», которая запланирована 4 сентября в Париже. Как сообщается, вести заседание будут французский президент Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая на брифинге с Макроном, назвал эту коалицию «теоретической», но в то же время отметил пользу от нее.

«И снова мы видим инициативу, во главе которой в Европе стоят Франция и Великобритания. Эта “коалиция желающих” может казаться чем-то теоретическим, но каждая из подобных инициатив, о которых я уже говорил и о которых еще не упоминал, работает на благо Украины», — сказал он.

Переговоры между Россией и Украиной возобновились в 2025 году впервые с весны 2022 года. Делегации двух стран трижды встретились в турецком Стамбуле, однако все, о чем они смогли договориться, это несколько раундов обмена пленными и телами погибших.

В Турции, а также в ходе встреч с представителями США Россия назвала условиями заключения долгосрочного мира признание ее юрисдикции над аннексированными украинскими территориями, отказ Киева от планов по вступлению в НАТО и размещению на своей территории иностранных военных, а также ограничение численности и вооружения украинской армии.

В свою очередь, в Киеве требуют, чтобы подписанию мирного соглашения предшествовало заключение безусловного перемирия, а также гарантий безопасности в виде новых поставок вооружений и обучения украинских военных западными союзниками. Кроме того, Зеленский заявил, что согласно Конституции Украины «сдача или обмен территориями» невозможны.