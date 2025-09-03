EN
Трамп обвинил Китай и Россию в заговоре против США

2 минуты чтения 09:13

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social масштабный военный парад в Пекине, посвященный 80-летнию победы над милитаристской Японией. В своем посте он напомнил о роли США и обвинил Китай, Россию и Северную Корею в заговоре против своей страны. 

«Большой вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержки и крови, которую пролили Соединенные Штаты, чтобы помочь Китаю обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика», — написал он. 

«Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые строят заговор против Соединенных Штатов Америки», — добавил он.

При этом ранее, комментируя прошедший в Пекине саммит стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, Трамп заявил, что «нисколько не обеспокоен формированием оси» Китая и России против США. 

Он выразил уверенность, что ни одна из этих стран не решится вступить в прямое военное противостояние с США. По его словам, это стало бы «худшим, что они могли бы сделать».

В свою очередь, Си Цзиньпин, принимая парад в Пекине, высоко оценил роль Китая в победе во Второй мировой войне. При этом он заявил, что сейчас человечеству «вновь приходится выбирать между миром и войной, диалогом и конфронтацией».

«Лишь в том случае, когда разные страны и нации будут относиться друг к другу как к равным, жить в мире и согласии, они смогут защитить общие интересы безопасности, искоренить источник войны и избежать повторения исторической трагедии», — сказал он.

При этом председатель КНР подчеркнул, что «китайская нация великая» и ее нельзя запугать. Он не назвал конкретных стран, которые, по его мнению, пытаются это сделать. В то же время CNN напоминает, что ранее представители Китая часто осуждали США за агрессивную политику и попытку насадить западную гегемонию. 

