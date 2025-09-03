Пожилой мужчина сгорел заживо из-за увлажняющего крема

Пожилой мужчина из Великобритании умер из-за ожогов, полученных в результате возгорания в собственном доме после включения газового обогревателя. Коронер посчитала, что причиной инцидента стал увлажняющий крем, сообщает The Independent.

89-летний Джеймс Роунсли зажег огонь, попавшая на его одежду искра вызвала возгорание. Огонь быстро распространился, мужчине не удалось погасить его. Он упал на пол и умер после получения сильных ожогов.

Коронер отметила, что именно оставшиеся на одежде мужчины следы увлажняющего крема стали причиной распространения огня на ткань — они же сделали увеличение площади возгорания быстрым. По мнению следователей, риск повторения аналогичных инцидентов остается даже после стирки одежды.

Журналисты отмечают, что этот риск часто игнорируется даже врачами и медсестрами, которых регулярно информируют о нем сотрудники пожарной службы. Помимо одежды такие средства часто впитываются в постельное белье — его стирка также не помогает избежать повышенной вероятности возникновения пожара.

Власти также отметили, что вероятность повторения подобного инцидента оказывается особенно высокой для пожилых людей и людей с низкими доходами — они используют более рискованный способ отопления газом из-за желания сэкономить свои финансы, из-за чего не пользуются центральным отоплением.

Внучка Роунсли рассказала журналистам, что ее семья не знала о том, что увлажняющие средства могут быть опасны для жизни при использовании газового обогревателя. Она призвала другие семьи запомнить «травмирующий» случай ее дедушки, чтобы защитить своих близких от его повторения.

Семья погибшего мужчины посчитала, что она способна внести свой вклад в исправление недостаточной информированности населения о потенциальной опасности таких веществ — родные Роунсли планируют предпринять собственные усилия для распространения информации.