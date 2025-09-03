EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Навальная и Яшин призвали Канаду принять высланных из США антивоенных россиян

2 минуты чтения 14:08 | Обновлено: 14:12

Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза написали премьер-министру Канады Марку Карни письмо с просьбой принять и предоставить убежище антивоенным россиянам, которых высылают из США. Об этом Яшин рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, многие россияне с антивоенной позицией были вынуждены бежать в США, спасаясь «от путинских тюрем», однако там их поместили в иммиграционные тюрьмы, «хотя не нарушали никаких законов». «Они месяцами ждут рассмотрения своих прошений за решеткой. Обычной практикой является разделение семей, когда мужья и жены оказываются в тюрьмах разных штатов, а их детей отправляют в приемные семьи», — утверждает политик. 

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Он также отметил, что новая администрация в Белом доме ужесточила миграционную политику, из-за чего растет число отказов в предоставлении убежища, а некоторых россиян просто депортируют на родину.

«В связи с этим, мы с Юлией Навальной и Владимиром Кара-Мурзой направили письмо премьер-министру Канады Марку Карни. Суть нашей просьбы в том, чтобы Канада проявила гуманизм и начала принимать у себя антивоенных россиян, которых высылают из США, проинформировав Белый дом о такой готовности. Чтобы людей депортировали не в Россию, где их ждут тюремные камеры, а в Канаду, где они смогут найти справедливость и убежище», — написал Яшин.

В тексте письма канадскому премьеру, которое опубликовал политик, он вместе с Навальной и Кара-Мурзой также просит создать рабочую группу при посольстве Канады в США, «куда могли бы обращаться россияне, ожидающие политического убежища и опасающиеся депортации».

«Орский Чикатило» и убийца-монах
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
Криминал18 минут чтения

В интервью канадской газете The Globe and Mail Яшин добавил, что Кара-Мурза планирует приехать в Канаду в октябре, чтобы обсудить инициативу с представителями властей. Он также подчеркнул, что готов приехать сам, если правительство Марка Карни положительно отреагирует на их письмо.

По словам Яшина, идея обратиться за поддержкой к Оттаве возникла из-за разочарования в администрации президента США Дональда Трампа, которая «не проявляет интереса к диалогу с критиками Владимира Путина». «Я дважды был в США, стучался во многие двери. Действующая администрация в Белом доме просто не хочет нас слышать», — рассказал политик.

The Globe and Mail напомнила, что Трамп не раз публично восхищался Путиным, «который за четверть века у власти уничтожил политическую оппозицию и независимую прессу».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram