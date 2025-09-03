Навальная и Яшин призвали Канаду принять высланных из США антивоенных россиян

Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза написали премьер-министру Канады Марку Карни письмо с просьбой принять и предоставить убежище антивоенным россиянам, которых высылают из США. Об этом Яшин рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, многие россияне с антивоенной позицией были вынуждены бежать в США, спасаясь «от путинских тюрем», однако там их поместили в иммиграционные тюрьмы, «хотя не нарушали никаких законов». «Они месяцами ждут рассмотрения своих прошений за решеткой. Обычной практикой является разделение семей, когда мужья и жены оказываются в тюрьмах разных штатов, а их детей отправляют в приемные семьи», — утверждает политик.

Он также отметил, что новая администрация в Белом доме ужесточила миграционную политику, из-за чего растет число отказов в предоставлении убежища, а некоторых россиян просто депортируют на родину.

«В связи с этим, мы с Юлией Навальной и Владимиром Кара-Мурзой направили письмо премьер-министру Канады Марку Карни. Суть нашей просьбы в том, чтобы Канада проявила гуманизм и начала принимать у себя антивоенных россиян, которых высылают из США, проинформировав Белый дом о такой готовности. Чтобы людей депортировали не в Россию, где их ждут тюремные камеры, а в Канаду, где они смогут найти справедливость и убежище», — написал Яшин.

В тексте письма канадскому премьеру, которое опубликовал политик, он вместе с Навальной и Кара-Мурзой также просит создать рабочую группу при посольстве Канады в США, «куда могли бы обращаться россияне, ожидающие политического убежища и опасающиеся депортации».

В интервью канадской газете The Globe and Mail Яшин добавил, что Кара-Мурза планирует приехать в Канаду в октябре, чтобы обсудить инициативу с представителями властей. Он также подчеркнул, что готов приехать сам, если правительство Марка Карни положительно отреагирует на их письмо.

По словам Яшина, идея обратиться за поддержкой к Оттаве возникла из-за разочарования в администрации президента США Дональда Трампа, которая «не проявляет интереса к диалогу с критиками Владимира Путина». «Я дважды был в США, стучался во многие двери. Действующая администрация в Белом доме просто не хочет нас слышать», — рассказал политик.

The Globe and Mail напомнила, что Трамп не раз публично восхищался Путиным, «который за четверть века у власти уничтожил политическую оппозицию и независимую прессу».



