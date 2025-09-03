Глава Сбера рассказал о «революции революций»

Глава Сбера Герман Греф в интервью изданию «Русский пионер» Андрея Колесникова рассказал, что искусственный интеллект будет автоматически принимать большинство решений в банке, а людям нужно оставить лишь наиболее сложные задачи. Он назвал это «новой революцией», при этом отметив, что на разработчиках системы лежит «огромная ответственность».

«Нужно дать машине свободу. И тогда уже нам не нужно говорить ей, как должен быть построен процесс. Ей нужно дать ограничения в рамках свободы. У нас есть законодательство, комплаенс, риски и прочее. Все остальное она вольна делать сама», — сказал Греф.

Греф отметил, что технологии для создания ИИ-системы по управлению банком уже появились. «Это просто сумасшедшая вещь. Это переизобретение всего. Создание автономной организации», — считает глава «Сбера». Он назвал новую технологию «революцией революций» и добавил, что, например, организации больше не потребуется «огромное количество инженеров».

Также Греф подчеркнул, что искусственный интеллект должен быть подконтролен человеку. «Мы должны дать ей свободу? Тогда она выберет наиболее оптимальное решение. И мы должны поставить ограничение — чем больше ограничений, тем менее оптимальное решение. Это тоже понятно. И поиск этого баланса — это то, чем мы сейчас занимаемся», — сказал он.

По данным РБК, Сбер представил стратегию по использованию искусственного интеллекта в 2023 году. Согласно этому плану, банк должен перейти к тому, чтобы принимать большинство решение с помощью ИИ. Греф заявил, что люди при этом будут развивать «самые сложные, может быть, самые тяжелоконструируемые продукты и удовлетворение самых непростых нужд человека».