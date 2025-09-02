Россиянка вывезла внучку за границу и ограничила в правах ее мать

Бабушка несовершеннолетней девочки по отцовской линии из Воронежа вывезла ее из России в Грецию, после чего добилась, чтобы ее назначили опекуном ребенка, а мать ограничили в правах. Об этом рассказала в своем телеграм-канале детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова.

«Уже в Греции бабушка подала заявление на отсутствие законного представителя рядом с ребенком. По греческим законам маму ограничили в правах, а бабушку назначили опекуном», — отметила Мишонова.

По ее словам, россиянка ведет себя агрессивно и не дает родителям девочки с ней общаться. В Греции она постоянно переезжает с внучкой, что не позволяет установить их место проживания. Мишонова также добавила, что власти Греции «пока не проявляют желания помогать возвращать девочку в Россию».

Катастрофа на Тянь-Шане Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу Общество 16 минут чтения

РБК отмечает, что несовершеннолетний ребенок может выехать из России с одним законным представителем, если другие представители не запретили поездку. Доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский объяснил, что обычно законными представителями ребенка считаются его родители или назначенный опекун. Если ребенок выезжает за границу без них, нужно оформить нотариально заверенное согласие от одного из родителей.

Семеновский допустил, что россиянка вывезла внучку в Грецию законным путем, но потом поссорилась с ее родителями. «Независимо от решения греческих властей законным представителем девочки будут считаться его российские родители, а не его бабушка, если она не была признана российскими компетентными органами опекуном или попечителем», — заявил юрист. Он добавил, что пока неизвестно, на каких основаниях девочка будет находиться в Греции.







