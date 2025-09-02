EN
Москвичу сделали операцию по изменению голоса

2 минуты чтения 16:41

Житель Москвы, чье имя не уточняется, долго не могу найти работу. По его мнению, построить карьеру ему мешал слишком высокий голос. В связи с этим москвич обратился в больницу №52 на северо-западе города с просьбой понизить ему тембр голоса, сообщает «Коммерсантъ».

«У мужчины сохранился высокий голос еще с подросткового возраста из-за психологической неготовности голоса к изменению тембра, когда “ломка голоса” не произошла. Без лечения проблема может сохраняться всю жизнь», — рассказали в больнице.

В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что мужчине провели тиреопластику — операцию на голосовых связках, в ходе которой изменяется их положение, натяжение или длина для коррекции голоса. В результате тембр голоса пациента снизился почти в полтора раза.

«В ходе операции на щитовидном хряще, к которому «прикреплены» голосовые складки, изменяется его конфигурация, голосовые складки расслабляются, это позволяет им впоследствии вибрировать на более низкой частоте, а пациенту говорить низким голосом», — отметила хирург Лилия Будейкина.

В 2021 году врачи Уфы провели операцию по коррекции голоса 30-летней местной жительнице. Тогда сообщалось, что ее голос стал слишком низким из-за приема гормональных препаратов. Медики сделали ей лазерную глотопластику, операцию проводили под руководством московских врачей. Также в сети вели трансляцию, которую посмотрели около 700 участников Евразийского конгресса по реконструктивной и челюстно-лицевой хирургии, который проходил в тот момент в Уфе. Это была первая подобная операция в республике.

