Депутат Госдумы пожаловался на «шмон» в Шереметьево

В Шереметьево, при прохождении контроля на входе через металлоискатель, сотрудники службы безопасности задержали депутата Госдумы, генерал-лейтенанта в отставке Андрея Гурулева и провели его личный досмотр. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В посте Гурулев пояснил, что приехал в аэропорт в военной форме и направлялся в Хабаровск, а затем — в Биробиджан. «Прошел рамку на входе — тишина, ничего не пищит, меня внимательно осматривают. Захожу в аэропорт — снова начинают проверять и тут же на досмотре — все пассажиры проходят спокойно, а меня останавливают: “Стоп, а вы отдельно”», — написал депутат.

Он потребовал объяснений от сотрудников аэропорта, и тогда некий молодой человек сказал ему, что такие меры предосторожности нужны из-за солдат, «которые едут со специальной военной операции, могут пронести с собой гранату или патроны».

«Я уточняю: “А у вас же рамки стоят, они все показывают?” Ответ — “Да, но рамка может не заметить”. Это как так получается? Если человек в форме — надо обязательно шмонать», — возмутился Гурулев.

Не понравилось депутату и то, что в бизнес-зале Шереметьево нет ни одного человека в форме. «В Домодедово, в бизнес-зале авиакомпании S7 всегда полно бойцов СВО — им там оказывают бесплатные услуги, кормят, создают нормальные условия. Это не просто зал ожидания — это место, где они могут спокойно посидеть, отдохнуть, бесплатно поесть», — добавил парламентарий.

Также Гурулев уверен, что если в аэропорт «вот так просто» можно пронести гранату, то это «не к бойцам претензия, а к организации досмотра». В связи с этим он собирается направить запросы в компетентные службы, которые должны ответить — «почему так, и что собираются с этим делать».