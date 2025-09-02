EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Депутат Госдумы пожаловался на «шмон» в Шереметьево

2 минуты чтения 14:00

В Шереметьево, при прохождении контроля на входе через металлоискатель, сотрудники службы безопасности задержали депутата Госдумы, генерал-лейтенанта в отставке Андрея Гурулева и провели его личный досмотр. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В посте Гурулев пояснил, что приехал в аэропорт в военной форме и направлялся в Хабаровск, а затем — в Биробиджан. «Прошел рамку на входе — тишина, ничего не пищит, меня внимательно осматривают. Захожу в аэропорт — снова начинают проверять и тут же на досмотре — все пассажиры проходят спокойно, а меня останавливают: “Стоп, а вы отдельно”», — написал депутат.

Он потребовал объяснений от сотрудников аэропорта, и тогда некий молодой человек сказал ему, что такие меры предосторожности нужны из-за солдат, «которые едут со специальной военной операции, могут пронести с собой гранату или патроны».

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

«Я уточняю: “А у вас же рамки стоят, они все показывают?” Ответ — “Да, но рамка может не заметить”. Это как так получается? Если человек в форме — надо обязательно шмонать», — возмутился Гурулев.

Не понравилось депутату и то, что в бизнес-зале Шереметьево нет ни одного человека в форме. «В Домодедово, в бизнес-зале авиакомпании S7 всегда полно бойцов СВО — им там оказывают бесплатные услуги, кормят, создают нормальные условия. Это не просто зал ожидания — это место, где они могут спокойно посидеть, отдохнуть, бесплатно поесть», — добавил парламентарий. 

Также Гурулев уверен, что если в аэропорт «вот так просто» можно пронести гранату, то это «не к бойцам претензия, а к организации досмотра». В связи с этим он собирается направить запросы в компетентные службы, которые должны ответить — «почему так, и что собираются с этим делать».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram