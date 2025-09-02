EN
Общество

Ученые рассказали о пользе одной минуты упражнений в день

2 минуты чтения 20:04

Даже у тех, кто не любит спорт, есть шанс улучшить здоровье. К такому выводу пришли ученые из Сиднейского университета. Они выяснили, что даже одна минута случайной энергичной активности в день связана с более низким риском преждевременной смерти. Об этом сообщает The Times.

Исследование охватило почти 3300 американцев в возрасте примерно 50 лет, которые заявили, что не занимаются спортом. Всем им предложили носить трекеры для фиксации движений. Анализ показал, что у тех, кто хотя бы минуту в день выполнял случайные энергичные действия — например, быстро поднимался по лестнице, бежал за детьми или нес тяжелые сумки, — риск смерти в течение последующих шести лет был на 38 % ниже, чем у тех, кто не делал ничего. Причем эту минуту можно было разделить на несколько коротких, по десять секунд, всплесков активности, отмечает The Times.

Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
Общество10 минут чтения

По словам ученых, речь в этой работе идет о статистической связи, а не о прямом доказательстве. Возможно, люди, которые без труда бегут по лестнице, изначально здоровее тех, кто выбирает эскалатор, поясняют авторы исследования. Кроме того, исследования давно показывают, что для существенной пользы нужно больше упражнений,  а одной минуты в день явно недостаточно для полноценной профилактики заболеваний. Согласно рекомендациям британской системы здравоохранения, взрослым следует выполнять как минимум 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной активности в неделю. 

Тем не менее результаты совпадают с выводами более ранних работ. Так, исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что три-четыре коротких всплеска физической активности общей продолжительностью около 4,5 минуты в день снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 33%, а от рака или других причин — на 28 %. Эти эффекты сопоставимы с пользой, которую получают люди, сознательно тратящие 75–150 минут в неделю на спорт.

В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
Ученые выяснили, когда лучше начинать переходить на ЗОЖ
Общество4 минуты чтения

Ученые предполагают, что небольшие, но регулярные усилия особенно полезны для людей с низким уровнем физической подготовки. Так им легче добиться ощутимых улучшений. По словам авторов работы, «несколько коротких эпизодов активности в течение дня могут серьезно повлиять на здоровье, а в повседневной жизни достаточно возможностей, чтобы поднять пульс хотя бы на минуту». Таким образом, результаты исследования вовсе не означают, что можно ограничиться лишь одной минутой активности в день и даже не пытаться добавить в жизнь чуть больше спорта, резюмируют эксперты.

