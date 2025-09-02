EN
Общество

СМИ: жители западных стран переезжают в Россию ради «традиционных ценностей»

2 минуты чтения 14:03

В Россию продолжают приезжать граждане Европы и США, которые заявляют о стремлении найти здесь «традиционные ценности» и альтернативу западному образу жизни. Об этом пишет Financial Times.

Издание напоминает, что с августа 2024 года иностранцы из «недружественных» стран, несогласные с политикой их властей, могут претендовать на ускоренную легализацию в России через въезд в страну по так называемой «визе общих ценностей» и последующее получение разрешения на временное проживание. Как сообщает портал IMI Daily со ссылкой на данные МВД, за первые семь месяцев действия этой программы было подано более 1156 заявлений, чаще всего из Германии, Латвии, США и Франции. FT уточняет, что на «визу общих ценностей» ежемесячно подаются порядка 150 иностранцев.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Издание упоминает одну из самых известных историй переезда. Сварщик Дерек Хаффман из американской Аризоны в прошлом году вместе с женой и тремя детьми переехал в Россию, заявив, что в США его не устраивали «ЛГБТ-пропаганда среди детей», «города, переполненные мигрантами» и высокий уровень преступности. В России Хаффман столкнулся с трудностями – в частности, с оформлением детей в школу, отмечает FT. В итоге Хаффман подписал контракт с российской армией, рассчитывая таким образом ускорить получение гражданства.

По информации Financial Tines, в Нижнем Новгороде иностранцев сопровождает агентство «ОКА». Его руководитель, немецкий бизнесмен Якоб Пиннекер, подсчитал, что через него уже переехали около 60 семей, и еще 600 заявок в обработке. По его словам, люди приезжают не ради политики, а ради ощущения порядка и большего пространства для высказываний.

Среди новых переселенцев — канадская семья Финстра, которая завела ферму в Нижегородской области, а также американец Стивен Шорс, айтишник, принявший православие. Они ведут видеоблоги о жизни в России, набирая сотни тысяч подписчиков.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

FT подчеркивает, что российские власти официально отрицают специальные проекты по привлечению иностранцев, однако расследование проекта «Важные истории» связывало часть англоязычных YouTube-каналов о «успешных переездах» с финансированием со стороны пропагандистского телеканала RT.

Депутат Госдумы Мария Бутина в беседе с журналистами FT подтвердила стабильный интерес иностранцев к переезду в Россию. Она также добавила, что основная часть заявителей на визу приходит из Германии, Франции и США.

