Глава «Роснефти» назвал деньги российских налогоплательщиков своими

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что ни за что не платит в Китае, а топ-менеджер «Роснефти» назвал налоги, которые платят россияне, «нашими».

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском Тяньцзине, корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев спросил Силуанова, как тот расплачивается в Китае, так как сам он «испытывает дискомфорт из-за невозможности в командировке расплачиваться банковскими картами».

«Я вообще ни за что не плачу», — ответил российский министр. На реплику Юнашева о том, что за него «платят наши налоги», Силуанов рассмеялся, а глава «Роснефти», как отметил журналист, добавил красок в диалог, заявив, что «это наши налоги». После этого Сечин широко улыбнулся. На этом короткое видео обрывается.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами» Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи Мир 8 минут чтения

Выпущенные в России банковские карты не работают в Китае. Причем это касается не только Visa и Mastercard, но и российской платежной системы «Мир». Весной 2022 года, после полномасштабного российского вторжения в Украину, китайские банки перестали принимать карты международных систем, эмитированные в России, опасаясь санкций и вторичных ограничений.

Силуанов и Сечин приехали на саммит ШОС в составе российской делегации. 1 сентября там проходит заседание Совета глав государств-членов организации, на котором уже выступил Владимир Путин.

В кулуарах саммита Сечин прокомментировал сотрудничество России и Китая в нефтегазовой сфере словами: «Все хорошо». При этом он не стал подробнее останавливаться на этой теме.