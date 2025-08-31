EN
Общество

Профессиональная прыгунья с высоты погибла при падении с трубы ТЭЦ

2 минуты чтения 18:31 | Обновлено: 18:36

В Санкт-Петербурга женщина погибла после прыжка с трубы недостроенной котельной в городе Павловск, сообщает Следственный комитет. Организатор прыжков 23BLOCK заявил, что погибла их сотрудница Елизавета Гущина.

Следствие предварительно установило, что 30 августа Гущина прыгнула с 88-метровой трубы котельной. После этого она поднялась обратно, чтобы сфотографироваться, но упала с большой высоты и получила смертельные травмы. Источник РИА «Новости» в экстренных службах уточнил, что она вернулась наверх без страховки.

«Вчера при трагичных обстоятельствах ушла из жизни опытный прыгун и мать двоих детей Лиза. Елизавета Гущина вместе со своим сыном Никитой является членом нашей спортивной команды. Сейчас вся команда скорбит по этой утрате. Это очень большая трагедия для нас», — заявили коллеги Гущиной.

«Фонтанка» предположила, что прыжком с высоты Гущина хотела отметить свой день рождения, потому что за день до гибели ей исполнилось 45 лет. По данным издания, после прыжка она вернулась наверх вместе со своим 22-летним сыном, чтобы сделать фото.

В группе 23BLOCK во «Вконтакте» сказано, что Павловская труба — самый высокий объект для прыжков в Санкт-Петербурге. «Прыжок осуществляется с балкона на 88 метрах. При совершении прыжка с трубы происходит длительное падение с мягкой подхватом. Глубина падения составляет около 65 метров, это примерно 2-3 секунды полета», — пишут организаторы.

Также экстремалы подчеркивают, что организуют прыжки в Петербурге уже 13 лет и их бизнес легален. По их словам, труба в Павловске подходит как для прыгающих впервые, так и для опытных роупджамперов.

Следственный комитет и прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начали проверку в связи с гибелью женщины. Пресс-служба прокуратуры добавила, что установит, соблюдали ли организаторы роупджампинга российское законодательство.

