Суд запретил объявления об аренде «только для славян» и «только для мусульман»

Савеловский районный суд Москвы запретил объявления о сдаче жилья в аренду, в которых содержались требования к национальности и религиозной принадлежности арендаторов, сообщил ТАСС. Иски об этом в мае подала прокуратура Северного административного округа Москвы.

Согласно двум решениям, которые «Холод» обнаружил на сайте московских судов, судья Надежда Мещерякова в июле запретила пять объявлений с «Авито» и из телеграм-канала «Объявления для московских мусульман». В трех объявлениях хозяева предлагали жилье «только мусульманам», а в двух — «только славянам».

«Только для славян» На российском рынке жилья процветает ксенофобия. Чем антисемитизм Дагестана отличается от кавказофобии Москвы? Общество 5 минут чтения

Суд указал, что эти объявления содержат признаки «дискриминации по национальному и религиозному признакам». В решениях сказано, что распространение этой информации запрещено на территории Российской Федерации.

В решении от 23 июля Савеловский суд запретил объявление с текстом: «Сдам … только ДЛЯ МУСУЛЬМАН!! … ЦЫГАНЕ НЕ ЗВОНИТЕ!», а также два объявления с формулировкой «Только для Славян». Все три объявления были опубликованы на Avito, сейчас они недоступны.

На следующий день судья Мещерякова запретила два объявления из телеграма, они до сих пор доступны и не отредактированы. В одном из них указано: «В доме живут мусульмане, из разных народов. Сдается муслимам, без вредных привычек, платежеспособных, порядочных, воспитанных»; а в другом: «Сдается однокомнатная квартира, строго для мусульман !!»

Мой сын гей, а другой — священник Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто Общество 10 минут чтения

В мае прошлого года Солнцевский суд Москвы запретил вакансии с требованием «только для славян», которые были опубликованы на четырех сайтах.

Савеловский суд в апреле вынес похожее решение, запретив объявление о поиске «хостес славянской внешности» на сайте «ВсеКастинги.ру».