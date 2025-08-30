EN
Общество

Суд запретил объявления об аренде «только для славян» и «только для мусульман»

2 минуты чтения 22:25

Савеловский районный суд Москвы запретил объявления о сдаче жилья в аренду, в которых содержались требования к национальности и религиозной принадлежности арендаторов, сообщил ТАСС. Иски об этом в мае подала прокуратура Северного административного округа Москвы.

Согласно двум решениям, которые «Холод» обнаружил на сайте московских судов, судья Надежда Мещерякова в июле запретила пять объявлений с «Авито» и из телеграм-канала «Объявления для московских мусульман». В трех объявлениях хозяева предлагали жилье «только мусульманам», а в двух — «только славянам».

«Только для славян»
«Только для славян»
На российском рынке жилья процветает ксенофобия. Чем антисемитизм Дагестана отличается от кавказофобии Москвы?
Общество5 минут чтения

Суд указал, что эти объявления содержат признаки «дискриминации по национальному и религиозному признакам». В решениях сказано, что распространение этой информации запрещено на территории Российской Федерации.

В решении от 23 июля Савеловский суд запретил объявление с текстом: «Сдам … только ДЛЯ МУСУЛЬМАН!! … ЦЫГАНЕ НЕ ЗВОНИТЕ!», а также два объявления с формулировкой «Только для Славян». Все три объявления были опубликованы на Avito, сейчас они недоступны.

На следующий день судья Мещерякова запретила два объявления из телеграма, они до сих пор доступны и не отредактированы. В одном из них указано: «В доме живут мусульмане, из разных народов. Сдается муслимам, без вредных привычек, платежеспособных, порядочных, воспитанных»; а в другом: «Сдается однокомнатная квартира, строго для мусульман !!»

Мой сын гей, а другой — священник
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
Общество10 минут чтения

В мае прошлого года Солнцевский суд Москвы запретил вакансии с требованием «только для славян», которые были опубликованы на четырех сайтах.

Савеловский суд в апреле вынес похожее решение, запретив объявление о поиске «хостес славянской внешности» на сайте «ВсеКастинги.ру».

