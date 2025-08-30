Целый российский город остался без медиков скорой помощи

В Иркутской области со станции скорой помощи города Байкальск уволились все медики: врач и три фельдшера, сообщает издание «Люди Байкала». Из-за этого ежедневно в город ездит бригада скорой помощи из районного центра Слюдянка, в котором также не хватает медиков. По данным администрации Байкальска, в городе проживает 13,3 тысячи человек, он расположен в 40 километрах от Слюдянки.

«Люди Байкала» пишут, что бригада из Слюдянки приезжает в Байкальск каждый день и дежурит по 12 часов, после этого ей на смену приезжает другая. При этом когда дежурящая машина отправляется на вызов или ей нужно довезти пациента до Слюдянки, горожанам приходится ждать следующую скорую по три-четыре часа.

Старший фельдшер из Слюдянки Дарья Тарелова сообщила, что все байкальские медики скорой помощи уволились в последний год. «Кто учиться уехал, кто поменял место работы, кто поменял место жительства, у кого там семейные обстоятельства, переехали», — рассказала Тарелова.

Также местные жители сообщили изданию, что в поликлинике Байкальска не хватает врачей: остались только два терапевта, нет отоларинголога и женской консультации. Жителям приходится ездить в Слюдянку и проходить врачей платно.

