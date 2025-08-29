EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянки полюбили улиткотерапию

2 минуты чтения 19:49

В российской бьюти-индустрии набирает популярность так называемая улиткотерапия, когда клиентам делают массаж лица и тела гигантскими ахатинами. Некоторые косметологи сомневаются в эффективности такой процедуры, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Видеоролики с такими процедурами массово появляются в соцсетях. Клиентки сидят в кресле, пока африканские моллюски в большом количестве ползают по их коже. Владельцы салонов утверждают, что слизь улиток насыщена полезными компонентами, которые увлажняют, питают и омолаживают кожу. В качестве аргумента они ссылаются на то, что секрет улиток якобы использовался еще в античные времена, отмечается в публикации.

Как ухаживать за кожей
Как ухаживать за кожей
10-ступенчатый уход — это миф? А SPF-крем спасет от старения? Разбираемся с дерматологом
Общество11 минут чтения

При этом, по информации «Осторожно, новости»,  в официальных салонах записаться на улиткотерапию почти невозможно. В одних местах услугу назвали нерентабельной, в других сообщили о ее приостановке по техническим причинам. Однако на форумах и сайтах объявлений все чаще встречаются предложения от косметологов-самоучек, которые рассказывают, как выращивать ахатин дома и применять их слизь в уходе за кожей.

Профессиональные дерматологи относятся к тренду настороженно. По словам врача Татьяны Егоровой, слизь улиток действительно используется в косметологии, поскольку содержит муцин — вещество с увлажняющими и заживляющими свойствами. Однако нанесение слизи живого моллюска на кожу, по ее мнению, не дает заметного эффекта и связано с рисками занесения загрязнений, так как улитки «ползают в компосте каком-то». 

Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
Общество10 минут чтения

Исследования подтверждают, что муцин может благоприятно влиять на состояние кожи. Он содержит гиалуроновую кислоту, коллаген, пептиды и антиоксиданты, которые помогают удерживать влагу, ускоряют регенерацию и улучшают текстуру кожи. Однако большинство подобных данных пока получено в лабораториях или на небольших группах пациентов и требует дополнительных подтверждений.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы