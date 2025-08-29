Россиянки полюбили улиткотерапию

В российской бьюти-индустрии набирает популярность так называемая улиткотерапия, когда клиентам делают массаж лица и тела гигантскими ахатинами. Некоторые косметологи сомневаются в эффективности такой процедуры, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Видеоролики с такими процедурами массово появляются в соцсетях. Клиентки сидят в кресле, пока африканские моллюски в большом количестве ползают по их коже. Владельцы салонов утверждают, что слизь улиток насыщена полезными компонентами, которые увлажняют, питают и омолаживают кожу. В качестве аргумента они ссылаются на то, что секрет улиток якобы использовался еще в античные времена, отмечается в публикации.

При этом, по информации «Осторожно, новости», в официальных салонах записаться на улиткотерапию почти невозможно. В одних местах услугу назвали нерентабельной, в других сообщили о ее приостановке по техническим причинам. Однако на форумах и сайтах объявлений все чаще встречаются предложения от косметологов-самоучек, которые рассказывают, как выращивать ахатин дома и применять их слизь в уходе за кожей.

Профессиональные дерматологи относятся к тренду настороженно. По словам врача Татьяны Егоровой, слизь улиток действительно используется в косметологии, поскольку содержит муцин — вещество с увлажняющими и заживляющими свойствами. Однако нанесение слизи живого моллюска на кожу, по ее мнению, не дает заметного эффекта и связано с рисками занесения загрязнений, так как улитки «ползают в компосте каком-то».

Исследования подтверждают, что муцин может благоприятно влиять на состояние кожи. Он содержит гиалуроновую кислоту, коллаген, пептиды и антиоксиданты, которые помогают удерживать влагу, ускоряют регенерацию и улучшают текстуру кожи. Однако большинство подобных данных пока получено в лабораториях или на небольших группах пациентов и требует дополнительных подтверждений.