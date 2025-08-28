EN
Ученые рассказали об опасности долгого сна

2 минуты чтения 20:00

Спать слишком много оказалось так же опасно, как и хронически недосыпать, пишет The Independent со ссылкой на метаанализ нескольких десятков исследований о продолжительности сна и ее влиянии на здоровье. Как выяснилось, много — это больше девяти часов.

Анализ 79 работ показал, что у людей, спящих меньше семи часов, риск смерти в течение наблюдаемого периода был выше на 14% по сравнению с теми, кто спит по семь–восемь часов. Однако у тех, кто проводит в постели больше девяти часов, риск оказался еще выше на 34%. Похожие результаты получили исследователи и раньше, отмечает издание. Метаанализ 2018 года также связал продолжительный сон с ростом смертности. Ученые отмечают и другие возможные последствия «пересыпа»: депрессию, хроническую боль, набор веса и метаболические нарушения.

В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
Ученые выяснили, когда лучше начинать переходить на ЗОЖ
Общество4 минуты чтения

Специалисты рекомендует взрослым спать от семи до девяти часов. Если отдых короче, уже на следующий день снижается работоспособность, ухудшается настроение и концентрация. В долгосрочной перспективе хронический недосып повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, депрессии и преждевременной смерти.

При этом долгий сон — не всегда причина проблем со здоровьем. Чаще он становится следствием хронических заболеваний, плохого качества сна или побочных эффектов лекарств. Иными словами, продолжительный отдых может быть симптомом, а не источником болезни, говорится в публикации The Independent.

Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Ученые проверили древнюю поговорку о пользе фрукта, и вот что из этого вышло
Общество5 минут чтения

По словам экспертов, оптимальной для большинства взрослых остается продолжительность сна от семи до девяти часов. При этом важно не только количество, но и качество сна, а также регулярность режима. Эксперты советуют ложиться и вставать в одно и то же время, больше бывать на свету и сохранять физическую активность. За час до сна лучше отказаться от экранов, заняться чем-то расслабляющим и создать в спальне тихую и темную обстановку. Если человек регулярно спит значительно больше обычного, это может быть сигналом о неполадках в организме и поводом обратиться к врачу.

