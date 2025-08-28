Ученые рассказали об опасности долгого сна

Спать слишком много оказалось так же опасно, как и хронически недосыпать, пишет The Independent со ссылкой на метаанализ нескольких десятков исследований о продолжительности сна и ее влиянии на здоровье. Как выяснилось, много — это больше девяти часов.

Анализ 79 работ показал, что у людей, спящих меньше семи часов, риск смерти в течение наблюдаемого периода был выше на 14% по сравнению с теми, кто спит по семь–восемь часов. Однако у тех, кто проводит в постели больше девяти часов, риск оказался еще выше на 34%. Похожие результаты получили исследователи и раньше, отмечает издание. Метаанализ 2018 года также связал продолжительный сон с ростом смертности. Ученые отмечают и другие возможные последствия «пересыпа»: депрессию, хроническую боль, набор веса и метаболические нарушения.

Специалисты рекомендует взрослым спать от семи до девяти часов. Если отдых короче, уже на следующий день снижается работоспособность, ухудшается настроение и концентрация. В долгосрочной перспективе хронический недосып повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, депрессии и преждевременной смерти.

При этом долгий сон — не всегда причина проблем со здоровьем. Чаще он становится следствием хронических заболеваний, плохого качества сна или побочных эффектов лекарств. Иными словами, продолжительный отдых может быть симптомом, а не источником болезни, говорится в публикации The Independent.

По словам экспертов, оптимальной для большинства взрослых остается продолжительность сна от семи до девяти часов. При этом важно не только количество, но и качество сна, а также регулярность режима. Эксперты советуют ложиться и вставать в одно и то же время, больше бывать на свету и сохранять физическую активность. За час до сна лучше отказаться от экранов, заняться чем-то расслабляющим и создать в спальне тихую и темную обстановку. Если человек регулярно спит значительно больше обычного, это может быть сигналом о неполадках в организме и поводом обратиться к врачу.