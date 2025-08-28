EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Психолог рассказала о методе эффективной борьбы со стрессом

2 минуты чтения 23:58 28 августа

Простым и доступным способом снизить уровень стресса и укрепить психическое здоровье может стать садоводство, пишет Associated Press со ссылкой на данные исследований и комментарии специалистов.

Как рассказала агентству психотерапевт Сара Томпсон, 20–30 минут работы в саду несколько раз в неделю достаточно, чтобы улучшить настроение и снизить уровень тревожности. А при регулярной практике эффект усиливается. Она подчеркивает, что садоводство отличается от простого пребывания на свежем воздухе. Дело в том, что уход за растениями требует принятия решений, позволяет наблюдать за результатами и дает особое чувство удовлетворения.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

В материале AP отмечается, что психологи сегодня рассматривают садоводство как отдельное направление терапии. Оно предполагает использование занятий, связанных с уходом за растениями, для поддержки людей с особыми потребностями, пояснила преподаватель такого курса в UCLA Extension Карен Хейни.

Эти выводы подтверждаются и результатами научных исследований, пишет агентство. Так, ученые из Университета Колорадо в Боулдере предоставили одной группе участников инструменты и участки для садоводства, а другую оставили без них. В течение двух лет садоводы сообщали о более прочных социальных связях и меньшем уровне стресса, а также о росте потребления клетчатки на 7% и увеличении физической активности на 42 минуты в неделю. Исследователи отмечают, что такие изменения помогают снизить риски депрессии, гипертонии, диабета и даже некоторых видов рака.

В пользу садоводства говорит и другое исследование, проведенное специалситами из Эксетерского университета и Королевского садоводческого общества. Они обнаружили, что здоровье садоводов оказалось сопоставимым с показателями жителей благополучных районов, тогда как люди, игнорирующие садоводство, демонстрировали уровень благополучия, характерный для менее обеспеченных сообществ.

Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
Общество10 минут чтения

Опрошенные AP эксперты подчеркивают, что садоводство помогает концентрироваться на настоящем моменте, повышает уровень серотонина благодаря солнечному свету и обеспечивает контакт с полезными микроорганизмами в почве, которые также положительно влияют на настроение. Кроме того, оно развивает физическую силу, гибкость и баланс, способствует общению и тренирует когнитивные навыки. По словам Томпсон, садоводство универсально, его можно адаптировать под любой возраст, состояние здоровья и доступное пространство, говорится в публикации.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы