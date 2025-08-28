Психолог рассказала о методе эффективной борьбы со стрессом

Простым и доступным способом снизить уровень стресса и укрепить психическое здоровье может стать садоводство, пишет Associated Press со ссылкой на данные исследований и комментарии специалистов.

Как рассказала агентству психотерапевт Сара Томпсон, 20–30 минут работы в саду несколько раз в неделю достаточно, чтобы улучшить настроение и снизить уровень тревожности. А при регулярной практике эффект усиливается. Она подчеркивает, что садоводство отличается от простого пребывания на свежем воздухе. Дело в том, что уход за растениями требует принятия решений, позволяет наблюдать за результатами и дает особое чувство удовлетворения.

В материале AP отмечается, что психологи сегодня рассматривают садоводство как отдельное направление терапии. Оно предполагает использование занятий, связанных с уходом за растениями, для поддержки людей с особыми потребностями, пояснила преподаватель такого курса в UCLA Extension Карен Хейни.

Эти выводы подтверждаются и результатами научных исследований, пишет агентство. Так, ученые из Университета Колорадо в Боулдере предоставили одной группе участников инструменты и участки для садоводства, а другую оставили без них. В течение двух лет садоводы сообщали о более прочных социальных связях и меньшем уровне стресса, а также о росте потребления клетчатки на 7% и увеличении физической активности на 42 минуты в неделю. Исследователи отмечают, что такие изменения помогают снизить риски депрессии, гипертонии, диабета и даже некоторых видов рака.

В пользу садоводства говорит и другое исследование, проведенное специалситами из Эксетерского университета и Королевского садоводческого общества. Они обнаружили, что здоровье садоводов оказалось сопоставимым с показателями жителей благополучных районов, тогда как люди, игнорирующие садоводство, демонстрировали уровень благополучия, характерный для менее обеспеченных сообществ.

Опрошенные AP эксперты подчеркивают, что садоводство помогает концентрироваться на настоящем моменте, повышает уровень серотонина благодаря солнечному свету и обеспечивает контакт с полезными микроорганизмами в почве, которые также положительно влияют на настроение. Кроме того, оно развивает физическую силу, гибкость и баланс, способствует общению и тренирует когнитивные навыки. По словам Томпсон, садоводство универсально, его можно адаптировать под любой возраст, состояние здоровья и доступное пространство, говорится в публикации.