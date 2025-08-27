СМИ: четверть россиян потеряют возможность брать кредиты

Банк России утвердил план по введению запрета на выдачу кредитов или займов клиентам, у которых нет официальной информации о доходах. По данным газеты «Деловой Петербург», из-за этого нововведения в следующем году кредиторы могут потерять до четверти своих клиентов.

«Получение справок от заемщиков об их доходе представляет собой сложную процедуру и значительно увеличивает время выдачи займа, поэтому абсолютное большинство клиентов их не предоставляют. По нашей оценке, изменения затронут практически всех клиентов, а примерно 20–25% могут быть отрезаны от легального кредитования. И, поскольку потребность в денежных средствах у них останется, они могут перейти к «чёрным кредиторам»», — рассказал изданию руководитель микрофинансовой компании «ДоброЗайм» Алексей Имховик.

Ранее ЦБ утвердил дорожную карту по переходу к использованию только официальной информации при выдаче кредитов и займов. В плане указано, что к марту 2026 года кредиторы должны получить доступ к информационной системе с актуальной информацией о доходах граждан. Регулятор подчеркнул, что вводит такую систему по поручению Владимира Путина.

Согласно опросу государственного ВЦИОМ, около 2% россиян занимали деньги у «черных кредиторов» — кредитных организаций, работающих без лицензии Центробанка.

Примерно половина клиентов российских микрофинансовых организаций берут займы, чтобы оплачивать жилищно-коммунальные услуги и другие бытовые нужды. При этом в последнее время количество таких заемщиков растет, писали ранее «Известия» со ссылкой на кредиторов.