Врач рассказал о естественных способах обезболивания

Человеческий организм способен «включать» естественные механизмы обезболивания, сопоставимые по эффективности с лекарствами. К такому выводу пришел американский нейрохирург и медицинский журналист Санджай Гупта. Свои наблюдения о природе боли и естественных способах борьбы с ней он изложил в книге «Больно быть не должно», фрагменты которой опубликовал CNN.

Как отметил врач, люди привыкли воспринимать обезболивание как внешнее вмешательство, от таблеток до анестезии. Однако внутри организма, по его словам, уже существуют сложные биохимические системы, которые регулируют не только восприятие боли, но и эмоциональное состояние.

Ключевую роль в этом играет система эндогенных опиоидов, уточняет специалист. И поясняет, что речь идет прежде всего об эндорфинах, которые вырабатывает организм. Они запускают каскад химических реакций, уменьшая боль и вызывая чувство удовольствия. Санджай Гупта обращает внимание на то, что природа предусмотрела и «аварийный режим», когда снижающие боль эндогенные опиоиды активируются в момент сильного стресса. Так, например, военный с ранением или ребенок с тяжелой травмой может первое время не ощущать сильной боли.

По словам врача, «запустить» естественные обезболивающие механизмы способны и психологические факторы. Например, таким инструментом может быть пробежка или быстрая ходьба, встреча с близким человеком или созерцание заката. Даже положительные мысли и музыка способны изменить работу цепей мозга, отвечающих за восприятие боли, уверен Гупта. Он указывает также на пользу эффекта плацебо, когда ожидания и вера пациента активируют эндогенные опиоиды и реально снижают боль.

Отдельно в книге «Больно быть не должно» исследуется роль питания и добавок. Так, по словам врача, коэнзим Q10 может уменьшать воспаление и помогать при болях в мышцах, магний расслабляет мышцы и снижает спазмы, а куркума действует как природное противовоспалительное средство. Кора ивы содержит салицин — вещество, близкое к аспирину. При этом даже у «натуральных» средств могут быть противопоказания, поэтому применять их стоит осторожно и по рекомендации специалистов.

Санджай Гупта уверен, что внимание к естественным ресурсам организма может существенно повысить эффективность любого лечения. Однако этот сценарий не предусматривает полного отказа от медикаментозной терапии при необходимости, подчеркнул врач.