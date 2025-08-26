У Украины нет шансов на вступление в Европейский Союз до тех пор, пока Киев не признает Волынскую резню геноцидом, не проведет эксгумацию тел и поминовение, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его слова публикует местное СМИ Gazeta Prawna.

Также он сообщил, что польская армия не будет отправлена для оказания помощи украинским войскам, При этом Косиняк-Камыш отметил, что Варшава продолжит поддерживать Украину в военной сфере, а также политическими и гуманитарными методами даже при наличии разногласий в отношениях между двумя странами.

Власти этой страны решили запретить бедным размножаться Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики Мир 11 минут чтения

«Я выражал очень четкое и твердое неприятие случаев, когда каким-либо образом попиралось доброе имя Польши или предпринимались попытки прославить Бандеру», — добавил Косиняк-Камыш. Политик отметил, что критически относится к «к определенным проявлениям поведения» молодых людей из Украины — но это не влияет на его убежденность в необходимости продолжать помощь

Косиняк-Камыш раскритиковал решение президента Польши Кароля Навроцкого наложить вето на поправку к закону о помощи украинцам. Законопроект предполагал продление социальной программы Rodzina 800+, по которой граждане Украины могли получать 800 злотых (218 долларов) в месяц на каждого ребенка. Эта мера была введена в качестве временной и постоянно продлевается — без принятия нового закона поддержка перестанет оказываться уже осенью 2025 года.

За домом у бабушки Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться Криминал 38 минут чтения

Отклоненный законопроект также касался и мер поддержки Украины — если он не будет принят, то Варшава больше не сможет оплачивать для Киева доступ к системе спутниковой связи Starlink, отмечают журналисты. Приостановка финансирования может произойти уже 1 октября.

Министр обороны страны заявил, что решение Навроцкого противоречит стратегии безопасности Польши, поскольку наложенное им вето блокирует возможности правительства страны по принятию решений.