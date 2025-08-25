Зумеры-инфлюенсеры захотели вернуться к традиционной работе

Зумеры-инфлюенсеры потеряли интерес к удаленке и все чаще смотрят в сторону офисной работы. Все дело в том, что они чувствуют себя одинокими. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные исследования Bupa Wellbeing Index. В нем принимали участие восемь тысяч взрослых жителей Великобритании.

Почти половина инфлюенсеров признались, что чувствуют себя одинокими из-за работы, а каждый третий заявил о планах в ближайшие пять лет перейти на полную занятость в классическом формате. В целом 45% респондентов в возрасте от 16 до 24 лет сообщили, что рассматривают возможность сменить работу на такую, где будет больше социального взаимодействия. Среди всех возрастных групп этот показатель составил 27%.

Многие зумеры начинали карьеру в период локдаунов из-за Covid-19 и никогда не работали в офисе на постоянной основе, отмечают авторы исследования. Это лишило их привычных форм неформального общения, вроде встреч с коллегами после работы. Собеседники издания подчеркивают, что работодателям необходимо учитывать тренд и создавать для молодых сотрудников условия, в которых они смогут «учиться у коллег и строить с ними отношения». По их словам, социальные связи в коллективе напрямую влияют на психическое и физическое здоровье.

«Одиночество может иметь разрушительные последствия, включая депрессию, тревожность и даже диабет второго типа. Мы наблюдаем рост этой проблемы в личной жизни, и тревожно, что она все чаще проявляется и в рабочей среде», — отметил медицинский директор Bupa UK Навин Пури. По его словам, с 2019 по 2024 год количество страховых обращений по вопросам психического здоровья среди клиентов компании в возрасте 18–35 лет удвоилось.

Директор исследовательского центра Work Foundation Бен Харрисон подчеркнул, что молодые сотрудники чаще других сталкиваются с нестабильной занятостью, а гибридные и удаленные форматы могут усиливать чувство изоляции. «Крайне важно, чтобы работодатели предлагали молодым людям стабильные рабочие места с понятными возможностями карьерного роста и регулярным взаимодействием с коллегами», — заявил он.

Некоторые уже сделали выбор в пользу офиса. Так, издание приводит в пример 24-летнего ассистента по связям с общественностью Тома Брауна. Он рассказал, что после нескольких лет полностью удаленного труда почувствовал себя одиноким и решил сменить работу ради психологического комфорта. «Когда я искал новое место, я специально выбирал вакансии с офисом, чтобы у меня были коллеги, с которыми можно общаться, и возможность встречаться с друзьями вечером», — отметил он. И добавил, что с выходом в офис его самочувствие улучшилось.