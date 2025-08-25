Депутат посоветовал россиянам начинать копить на пенсию

Россиянам стоит начинать откладывать деньги на пенсию в возрасте 35–40 лет, поскольку государство не может обеспечить тот уровень выплат, который они считают достойным. Такое мнение в беседе с изданием «Газета.Ru» высказал депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.

По его словам, большинство россиян хотели бы получать на пенсии около 50 тысяч рублей в месяц, а каждый третий назвал оптимальным размером выплат 50–100 тысяч рублей. В реальности, как следует из данных Социального фонда России, средняя пенсия на апрель 2025 года составила 23 448 рублей. Таким образом, разрыв между ожиданиями и фактическими выплатами остается значительным, отметил депутат.

По мнению Никитина, рассчитывать на увеличение дохода можно только за счет личных накоплений. «При ключевой ставке ЦБ в 18% доходность по вкладам, облигациям и недвижимости может достигать 15–19% годовых. Чтобы получать дополнительно к пенсии около 25 тысяч рублей в месяц, потребуется не менее двух миллионов рублей — при доходности 15% это обеспечит нужный результат», — пояснил он. При этом депутат признал, что при снижении ключевой ставки такие доходы будут недостижимы.

В качестве инструмента накоплений Никитин предложил государственную программу долгосрочных сбережений (ПДС), которая действует с января 2024 года. Получать выплаты можно через 15 лет после вступления в программу или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства также разрешается использовать и в «особых жизненных ситуациях» — например, для оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца. Государство также предложило в течение 10 лет добавлять к взносам россиян до 36 тысяч рублей в год, предоставлять налоговый вычет до 60 тысяч ежегодно и гарантировать накопления на сумму до 2,8 миллионов рублей.

По информации РБК, за первый год работы в программу удалось привлечь 220 миллиардов рублей вместо 250 миллиардов, на которые рассчитывали власти. А в текущем году Минфин планирует привлечь 750 миллиардов рублей.



