EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Депутат посоветовал россиянам начинать копить на пенсию

2 минуты чтения 19:13

Россиянам стоит начинать откладывать деньги на пенсию в возрасте 35–40 лет, поскольку государство не может обеспечить тот уровень выплат, который они считают достойным. Такое мнение в беседе с изданием «Газета.Ru» высказал депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.

По его словам, большинство россиян хотели бы получать на пенсии около 50 тысяч рублей в месяц, а каждый третий назвал оптимальным размером выплат 50–100 тысяч рублей. В реальности, как следует из данных Социального фонда России, средняя пенсия на апрель 2025 года составила 23 448 рублей. Таким образом, разрыв между ожиданиями и фактическими выплатами остается значительным, отметил депутат. 

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика9 минут чтения

По мнению Никитина, рассчитывать на увеличение дохода можно только за счет личных накоплений. «При ключевой ставке ЦБ в 18% доходность по вкладам, облигациям и недвижимости может достигать 15–19% годовых. Чтобы получать дополнительно к пенсии около 25 тысяч рублей в месяц, потребуется не менее двух миллионов рублей — при доходности 15% это обеспечит нужный результат», — пояснил он. При этом депутат признал, что при снижении ключевой ставки такие доходы будут недостижимы.

В качестве инструмента накоплений Никитин предложил государственную программу долгосрочных сбережений (ПДС), которая действует с января 2024 года. Получать выплаты можно через 15 лет после вступления в программу или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства также разрешается использовать и в «особых жизненных ситуациях» — например, для оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца. Государство также предложило в течение 10 лет добавлять к взносам россиян до 36 тысяч рублей в год, предоставлять налоговый вычет до 60 тысяч ежегодно и гарантировать накопления на сумму до 2,8 миллионов рублей.

Первая финансовая пирамида России
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
Экономика17 минут чтения

По информации РБК, за первый год работы в программу удалось привлечь 220 миллиардов рублей вместо 250 миллиардов, на которые рассчитывали власти. А в текущем году Минфин планирует привлечь 750 миллиардов рублей.


Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно