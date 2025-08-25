Россия стала модным направлением для туристов из стран Персидского залива

Западные санкции и сокращение потока европейских туристов вынудили Россию упростить процедуру получения электронной визы для граждан ряда государств и начать активно продвигать страну через соцсети, спонсируя туры для арабоязычных инфлюенсеров. По данным Financial Times, эти усилия уже дали результат — поток туристов из стран Персидского залива растет рекордными темпами.

По данным Ассоциации туроператоров России, с 2019 по 2024 год число поездок в Россию из стран Залива увеличилось более чем в четыре раза. В июле глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что только за последний год поток туристов из Саудовской Аравии вырос в шесть раз. По его словам, Россия и Саудовская Аравия также активно работают над соглашением о взаимной отмене виз.

Власти этой страны решили запретить бедным размножаться Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики Мир 11 минут чтения

На рост турпотока повлияло и расширение прямого авиасообщения между странами. В августе 2025 года саудовский лоукостер Flynas запустил рейсы между Эр-Риядом и Москвой трижды в неделю. Осенью аналогичный маршрут планирует открыть государственная авиакомпания Saudia. Также бюджетный перевозчик Air Arabia объявил о запуске сезонных рейсов из Абу-Даби в Екатеринбург.

Издание напомнило, что основными направлениями для туристов из стран Персидского залива остаются Египет, Турция и Ближний Восток. Однако, как отмечается, все больше путешественников теперь выбирают Россию благодаря доступным ценам и новизне направления. Дополнительным стимулом для роста популярности стали многочисленные публикации в соцсетях от инфлюенсеров, посетивших страну.

В пример газета привела рассказ 27-летнего жителя Саудовской Аравии Акиля аль-Деджани, который провел 10 дней в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, наибольшее впечатление на него произвела архитектура и историческое наследие городов. «Цены и реклама убедили меня поехать. В соцсетях, особенно в TikTok и Instagram, было много рекламы российского туризма», — рассказал он.

Газета пишет, что Россия также предлагает туристам из стран Персидского залива насыщенные «экшн-туры» с военной тематикой. «Мы выбрали тур под названием “опыт войны”. Там можно прокатиться на танке, пройти легкие военные учения и пострелять из Калашникова и РПГ. Это было захватывающе и очень насыщенно», — рассказал турист из Саудовской Аравии Хасан аль-Каттан.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia Мир 10 минут чтения

Страны Персидского залива занимают нейтральную позицию в конфликте между Россией и Украиной, отмечает газета. По ее данным, несмотря на давление западных союзников, регион продолжает сотрудничество с Москвой в нефтяной сфере, поддерживая военную экономику России. Кроме того, как сообщается, страны залива часто выступают посредниками в обменах пленными и проведении мирных переговоров.