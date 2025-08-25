Вуди Аллен прокомментировал обвинения Украины в «оскорблении жертвы украинских актеров»

Американский режиссер Вуди Аллен ответил на критику МИД Украины, которая последовала после его дистанционного выступления на Московской международной неделе кино. Слова Аллена приводит The Guardian.

Режиссер не согласился с тем, что его выступление «обеляет» действия России на территории Украины. «Когда дело касается конфликта в Украине, я убежден, что Владимир Путин полностью неправ. Война, которую он развязал, ужасна. Но, что бы ни делали политики, я не считаю, что прерывание творческих разговоров — это хороший способ помочь», — сказал Аллен.

Власти Украины официально осудили выступление Аллена и назвали его «позором и оскорблением жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками в их продолжающейся войне против Украины».

Киев также обвинил режиссера в том, что он «закрыл глаза» на «зверства, которые Россия совершает в Украине каждый божий день в течение 11 лет». Московскую неделю кино МИД Украины назвал «кровавым фестивалем», объединяющим «сторонников и голоса Путина».

РБК отмечает, что подключившийся к работе Недели кино Аллен рассказал, что ему всегда нравилось русское кино и не исключил своей поездки в Россию. Режиссер опроверг слухи о том, что около десяти лет назад хотел снять кино в России.

Он также рассказал о своих впечатлениях от посещения Москвы и Санкт-Петербурга. Он высоко оценил российскую столицу, особо отметив московские музеи. Поездку в Петербург он описал как «не очень хороший опыт», этот город он посещал еще во времена СССР.

The Guardian отмечает, что Аллен во время выступления общался с Федором Бондарчуком — режиссер особо выделил фильм «Война и мир», снятый его отцом, Сергеем.