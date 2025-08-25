EN
Вуди Аллен прокомментировал обвинения Украины в «оскорблении жертвы украинских актеров»

2 минуты чтения 23:57 25 августа | Обновлено: 23:58 25 августа

Американский режиссер Вуди Аллен ответил на критику МИД Украины, которая последовала после его дистанционного выступления на Московской международной неделе кино. Слова Аллена приводит The Guardian.

Режиссер не согласился с тем, что его выступление «обеляет» действия России на территории Украины. «Когда дело касается конфликта в Украине, я убежден, что Владимир Путин полностью неправ. Война, которую он развязал, ужасна. Но, что бы ни делали политики, я не считаю, что прерывание творческих разговоров — это хороший способ помочь», — сказал Аллен.

Власти Украины официально осудили выступление Аллена и назвали его «позором и оскорблением жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками в их продолжающейся войне против Украины».

Киев также обвинил режиссера в том, что он «закрыл глаза» на «зверства, которые Россия совершает в Украине каждый божий день в течение 11 лет». Московскую неделю кино МИД Украины назвал «кровавым фестивалем», объединяющим «сторонников и голоса Путина».

РБК отмечает, что подключившийся к работе Недели кино Аллен рассказал, что ему всегда нравилось русское кино и не исключил своей поездки в Россию. Режиссер опроверг слухи о том, что около десяти лет назад хотел снять кино в России.

Он также рассказал о своих впечатлениях от посещения Москвы и Санкт-Петербурга. Он высоко оценил российскую столицу, особо отметив московские музеи. Поездку в Петербург он описал как «не очень хороший опыт», этот город он посещал еще во времена СССР.

The Guardian отмечает, что Аллен во время выступления общался с Федором Бондарчуком — режиссер особо выделил фильм «Война и мир», снятый его отцом, Сергеем.

