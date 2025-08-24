EN
В «Детском мире» в Москве произошел взрыв

2 минуты чтения 12:55 | Обновлено: 13:42

В Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве произошел взрыв. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На втором этаже ЦДМ произошел хлопок. Идет дым. Есть пострадавшие», — заявил неназванный собеседник агентства. 

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило о взрыве баллона для шаров на третьем этаже торгового комплекса. Телеграм-канал Mash пишет, что баллон был наполнен гелием.

По словам источников РЕН ТВ и агентства «Москва», в результате взрыва погиб один человек. Московский департамент здравоохранения сообщил о трех пострадавших.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве сообщила ТАСС, что посетителей и персонал торгового комплекса эвакуировали. «Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарных. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция Москвы, в свою очередь, предупредила об ограничении движения на Лубянской площади из-за произошедшего инцидента. Водителям порекомендовали заранее планировать маршруты и использовать объездные пути.

Точные причины взрыва пока неизвестны. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инцидент мог произойти из-за технической неисправности. «Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования. На месте работают городские оперативные службы», — написал он в своем телеграм-канале. 

Кроме того, Собянин подтвердил, что в результате взрыва погиб человек и пострадали люди. Точное число пострадавших он не назвал.

Прокуратура Москвы сообщила о начале доследственной проверки. Сейчас сотрудники ведомства совместно с силовиками устанавливают причины происшествия. 

«На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует первый заместитель прокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении ведомства. 

По данным пресс-службы торгового центра, инцидент произошел у одного из арендаторов, после этого администрация провела полную эвакуацию посетителей и персонала, пишет РБК. РИА «Новости» добавило, что  Центральный детский магазин на день приостановил работу.

Горящие новости
