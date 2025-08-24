В «Детском мире» в Москве произошел взрыв

В Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве произошел взрыв. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На втором этаже ЦДМ произошел хлопок. Идет дым. Есть пострадавшие», — заявил неназванный собеседник агентства.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило о взрыве баллона для шаров на третьем этаже торгового комплекса. Телеграм-канал Mash пишет, что баллон был наполнен гелием.

По словам источников РЕН ТВ и агентства «Москва», в результате взрыва погиб один человек. Московский департамент здравоохранения сообщил о трех пострадавших.

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло? Криминал 11 минут чтения

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве сообщила ТАСС, что посетителей и персонал торгового комплекса эвакуировали. «Силами администрации проведена эвакуация до прибытия пожарных. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция Москвы, в свою очередь, предупредила об ограничении движения на Лубянской площади из-за произошедшего инцидента. Водителям порекомендовали заранее планировать маршруты и использовать объездные пути.

Точные причины взрыва пока неизвестны. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инцидент мог произойти из-за технической неисправности. «Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования. На месте работают городские оперативные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, Собянин подтвердил, что в результате взрыва погиб человек и пострадали люди. Точное число пострадавших он не назвал.

Самые разрушительные землетрясения в истории Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России Мир 18 минут чтения

Прокуратура Москвы сообщила о начале доследственной проверки. Сейчас сотрудники ведомства совместно с силовиками устанавливают причины происшествия.

«На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует первый заместитель прокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы торгового центра, инцидент произошел у одного из арендаторов, после этого администрация провела полную эвакуацию посетителей и персонала, пишет РБК. РИА «Новости» добавило, что Центральный детский магазин на день приостановил работу.

